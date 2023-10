Das International Sustainability Standards Board (ISSB) hat den Zwischenstand der Überarbeitung der Sustainability Accounting Standards Board (SASB)-Standards im Änderungsmodus (sog. blackline documents) veröffentlicht. Auch wenn die SASB-Standards keine IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS) darstellen, sind sie für Unternehmen, die nach den IFRS SDS berichten möchten, dennoch relevant.

Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards der EFRAG und des ISSB

Anders als die EFRAG, die sich derzeit mit erster Priorität um die Entwicklung von Anwendungsleitlinien der ESRS aus dem Set 1 kümmert und dazu erste Zwischenstände für Entwürfe insb. zur Wesentlichkeitseinschätzung und zur Abgrenzung der wertschöpfungskette vorgelegt hat, konzentriert sich das International Sustainability Standards Board (ISSB) derzeit darauf, im Dezember die finalen Versionen für die angekündigten Branchenstandards zu veröffentlichen. Schließlich ist eine Anwendung ab dem 1.1.2024 geplant.

Die ISSB-Standards, IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS), sind aber anderes als die mit der Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD) geforderten Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (ESRS) nicht verpflichtend anzuwenden. Ziel ist die Erstellung von weltweit akzeptierten Standards, wobei die EU allerdings eine Orientierung und Angleichung der ESRS an die ISSB-Standards anstrebt, sodass diese mittelbar doch für europäische Unternehmen direkt Relevanz bekommen können.

Überarbeitung der Sustainability Accounting Standards Board (SASB)-Standards

Am 11.10.2023 hat der ISSB den Zwischenstand der Überarbeitung der Sustainability Accounting Standards Board (SASB)-Standards im Änderungsmodus (sog. blackline documents) veröffentlicht. Die 77 Branchenstandards wurden mit dem Ziel überarbeitet, die zum Teil US-amerikanisch geprägten Vorgaben und Metriken zu internationalisieren und damit weltweit anwendbar zu machen. Diese nun veröffentlichten Versionen der Branchenstandards im Änderungsmodus sind bis zum 10.11.2023 auf der Website des SASB einsehbar. Zwar wurde dieser Zwischenstand grundsätzlich lediglich zur Information, nicht zur weiteren Konsultation veröffentlicht (die offizielle Konsultation fand von Mai bis August 2023 statt). Allerdings sind Rückmeldungen an den ISSB zu möglicherweise bestehenden grundlegenden Problemen (fatal flaws) der vorgesehenen Änderungen bis dahin möglich.

Auch wenn die SASB-Standards keine IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS) darstellen, sind sie für Unternehmen, die nach den IFRS SDS berichten möchten, dennoch relevant. So sieht IFRS S1 vor, dass SASB-Standards diesen Unternehmen als Orientierung und Referenz für bislang in den IFRS SDS nicht adressierte Nachhaltigkeitsthemen dienen können. Auch ESRS anwendende Unternehmen können sich an diesen branchenspezifischen Vorgaben orientieren.

Was ist neu in der Überarbeitung der SASB?

Der ISSB übernimmt bei den Vorschlägen zur Internationalisierung dieser insgesamt 77 Branchenstandards die Struktur der SASB-Standards, die je Branche in oft nur wenigen, teilweise auch in ca. 20 Seiten, ganz zentrale Themen für die Unternehmen bestimmt, denen konkrete Kennzahlen und die vorgeschlagene Art der Berichterstattung (z.B. quantitative Angaben, Erläuterung, Beschreibung, etc.) zugeordnet werden. Die meisten Änderungen erscheinen eher sprachlicher Natur zu sein, wirklich neue zentral eingestufte Themen gibt es kaum, da die SASB-Standards bereits auf die (weltweite) Wertschöpfungskette ausgerichtet waren.

Durch die Standards und die vorgegebenen Kennzahlen kommt es zu einer größeren Standardisierung der Berichterstattung,

was einerseits für die erstellenden Unternehmen zu einer deutlich besseren Orientierung führt, was berichtsnötig sein dürfte.

führt, was berichtsnötig sein dürfte. Für die Adressaten verbessert sich andererseits die Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte verschiedener Unternehmen untereinander enorm, da dieselben Kennzahlen und Berechnungen verwendet werden (müssen).

Die Arbeitsstände der 77 Branchenstandards, die in die Obergruppen Konsumgüter, Rohstoff- und Mineralienverarbeitung, Finanzen, Essen & Getränke, Gesundheitspflege, Infrastruktur, Erneuerbare Ressourcen und alternative Energie, Ressourcentransformation, Dienstleistungen, Technologie und Kommunikation sowie Transport gegliedert sind, können (nur in englischer Sprache) hier abgerufen werden:

SASB: International Applicability of SASB Standards

