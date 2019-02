Mit berechneten Feldern lassen sich in Privot-Tabellen spannende Ergebnisse erzielen.

Kennen Sie das? Sie haben eine Pivot-Tabelle aus vorhandenen Daten erstellt, aber Sie möchten zusätzliche Daten generieren, die so nicht in den Quelldaten enthalten sind. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, wie das gelingen kann.

Grundsätzlich bietet eine Pivot-Tabelle und die dazugehörigen Daten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um diese Daten zu analysieren und/oder aufzubereiten. Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass man eine erstellte Pivot-Tabelle mit weiteren Daten ergänzen möchte, die sich aus einer Kombination der Quelldaten oder sogar aus neuen Daten ermitteln lassen.

Zusammenfassungsfunktionen in Pivot-Tabellen

In Pivot-Tabellen können Sie Zusammenfassungsfunktionen in Wertfeldern verwenden, um Werte aus den zugrunde liegenden Quelldaten zu kombinieren. Wenn mit Zusammenfassungsfunktionen und benutzerdefinierten Berechnungen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden, können Sie eigene Formeln in berechneten Feldern und berechneten Elementen erstellen. Da dieses berechnete Feld dann ein Teil der Pivot-Tabelle ist, wird es automatisch den Selektionen und Einstellungen angepasst, die Sie vornehmen.

Berechnete Felder nutzen

In diesem Beispiel haben wir eine einfache Pivot-Tabelle mit Umsätzen, die in den Quelldaten zur Verfügung stehen. Möchte man den Vertrieblern nun beispielsweise eine Provision zuweisen, so kann hier ein berechnetes Feld eine Möglichkeit sein.

Bild: Ralf Greiner

Erstellung eines berechneten Feldes

Ein berechnetes Feld verwenden Sie, wenn in der Formel Daten aus einem anderen Feld verwendet werden sollen. Um ein Feld zu erstellen klicken Sie zunächst in die Pivot-Tabelle. Dadurch werden die PivotTable-Tools angezeigt sowie die Registerkarten Analysieren und Entwurf hinzugefügt. Klicken Sie auf der Registerkarte Analysieren in der Gruppe Berechnungen auf Felder, Elemente und Gruppen, und klicken Sie dann auf Berechnetes Feld… (rot umkreist).

Bild: Ralf Greiner

Es öffnet sich ein neues Fenster und wir vergeben als Name "Provision 15%". Um in der Formel Daten aus einem anderen Feld zu verwenden, klicken Sie im Feld Felder auf das entsprechende Feld und klicken Sie dann auf Feld einfügen. In diesem Beispiel möchte wir, dass für jeden Wert im Feld "Umsätze" eine Provision von 15 % berechnet werden soll. Geben Sie =Umsatz * 15% ein. Bestätigen Sie mit Hinzufügen und OK.

Bild: Ralf Greiner

Excel hat das berechnete Feld nun der Pivot-Tabelle hinzugefügt und Sie finden dies auch als zusätzliches Feld in den verfügbaren PivotTable-Feldern. Sie können der Pivot-Tabelle auch neue Felder zuweisen (z.B. Produkte) und das berechnete Feld wird auch bei Teil- und Gesamtsummen dynamisch berechnet.

Bild: Ralf Greiner

