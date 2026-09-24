Rheinmetall: Strategie im Ausnahmezustand

Kaum eine Industrie hat in den vergangenen Jahren einen so abrupten Nachfrageimpuls erlebt wie die Verteidigungsbranche. Die Kernbotschaft von Christian Hänel: In hochdynamischen Märkten entscheiden Geschwindigkeit, Führung und Anpassungsfähigkeit oft stärker als das perfekt ausformulierte Strategiepapier.

Wachstum durch externen Schock

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine entstand 2022 schlagartig ein deutlich höherer Bedarf an Verteidigungsgütern, zunächst insbesondere bei Munition und Fahrzeugen. Anders als in vielen zivilen Märkten hatte sich dieser Impuls nicht langfristig angekündigt, sondern veränderte die Rahmenbedingungen abrupt. Rheinmetall baute sein Kerngeschäft in diesen Bereichen deutlich aus. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der Wunsch vieler Staaten, lokale Produktionssouveränität und Versorgungssicherheit in Europa zu stärken.

Vom Kerngeschäft in neue Domänen

Rheinmetall nutzte die veränderte Lage nicht nur zum Ausbau bestehender Geschäftsfelder, sondern auch für den Einstieg in neue Domänen, unter anderem Luft, Space und See. Statt auf reine Eigenentwicklung setzt Rheinmetall hier stark auf Partnerschaften. In der Luftdomäne entstand beispielsweise mit dem Werk in Weeze die Fertigung eines Mittelteils der F-35. Im Space-Bereich beteiligte sich Rheinmetall an einem finnischen Start-up mit Radartechnologie für die Lagebildfähigkeit. Solche Schritte zeigen, dass strategische Entwicklung in dynamischen Märkten oft aus konkreten Gelegenheiten entsteht und nicht vollständig in langfristigen Strategieplänen vorgezeichnet ist.

Strategie und Führung gehören zusammen

Zentral ist die enge Verbindung von Strategie und Führung. Strategische Entscheidungen entstehen bei Rheinmetall nicht isoliert in einer Abteilung, sondern im engen Austausch mit Kunden, Partnern, Wettbewerbern und dem Top-Management. Für Hänel ist die Nähe des CEO zu Markt, Kunden und operativen Entscheidungen ein wichtiger Faktor für Tempo und Relevanz im Strategieprozess. Strategie wird damit weniger als jährlicher Planungsprozess verstanden, sondern als laufende Führungsaufgabe.

Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit

Auch Beispiele außerhalb des Kerngeschäfts verdeutlichen diese Haltung. Dass Rheinmetall zu Beginn der Pandemie kurzfristig Masken produzierte, wirkte zunächst opportunistisch. Rückblickend steht es für ein Prinzip: „Anpassungsfähigkeit ist selbst ein strategisches Asset“. Ergänzt wird sie durch Geschwindigkeit. In unsicheren Märkten kann übermäßiger Formalismus zum Wettbewerbsnachteil werden.

Wachstum managen: Operations wird Chefsache

Mit dem Wachstum steigt zugleich die operative Komplexität. Lieferzusagen müssen eingehalten, Kapazitäten aufgebaut und Lieferketten transparent gesteuert werden. Deshalb rücken eine engere Verzahnung von Vertrieb und Produktion, mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette und der direkte Durchgriff des Top-Managements stärker in den Fokus. Operations wird damit zur strategischen Managementaufgabe.

Fazit: Eine erfolgreiche Strategie ist dynamisch und entscheidungsgetrieben

Erfolg entsteht aus der engen Verzahnung von Strategie und Führung, hoher Anpassungsfähigkeit und konsequenter Umsetzung. Die zentrale Management-Lektion lautet: In unsicheren Märkten ist es oft wirkungsvoller, den nächsten Schritt konkret zu testen, als den letzten Schritt perfekt zu planen.