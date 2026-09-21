Künstliche Intelligenz und Data Science verändern die Arbeitsweise im Controlling grundlegend – aber wie gelingt der Einstieg, ohne gleich Informatik oder Statistik studieren zu müssen? Florian Bliefert, Manager und Berater bei der CA akademie, hat dazu das Buch „Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling verstehen und anwenden“ geschrieben. Im Gespräch mit Peter Bluhm erklärt er, warum solide und erklärbare Methoden im Controlling-Alltag oft mehr bewirken als komplexe Algorithmen, welche Rolle Datenqualität und klare Verantwortlichkeiten für den Projekterfolg spielen und wo die Grenzen von KI-Systemen liegen, die Controller kennen sollten. Außerdem wirft er einen Blick auf Sprachmodelle und Agentic AI – und was diese Entwicklungen für die Rolle des Controllers bedeuten.

Zum Podcast KI und Data Science im Controlling

Im Performance Manager Podcast spricht ATVISIO-Geschäftsführer Peter Bluhm mit Experten über aktuelle Entwicklungen in Controlling, Data & AI und Performance Management.

Über Florian Bliefert

Florian Bliefert ist Manager bei der CA Akademie AG sowie Trainer und Berater. Er unterstützt Unternehmen dabei, KI, Data Science und Business Intelligence im Controlling wirksam umzusetzen – von Use-Case-Design und Datenmodellen bis zu IBCS-konformem Reporting und Automatisierung; Seine Schwerpunkte sind: Advanced Analytics, Data Mining und treiberbasierte Planung. Er hat einen Abschluss in Informatik und als MBA, veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und tritt als internationaler Keynote-Speaker auf.

Über das Buch:

Bliefert: Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling verstehen und anwenden, 222 Seiten, Hardcover 1. Auflage 2026, ISBN 978-3-7775-0073-7, Bestell-Nr.: E11490, 79,99 Euro

Weitere Informationen

Bild: Haufe Online Redaktion

Zum Reinlesen: Werkzeuge zur Datenanalyse im Controlling - Eine Übersicht

Die Bandbreite der Werkzeuge für KI-Tools im Controlling scheint stetig zu wachsen. Dabei kann leicht mal der Überblick abhanden kommen. Wir haben das Kapitel 3 des Buches als Serie publiziert. Die Serie setzt sich mit verschiedenen Tools auseinander, stellt ihre unterschiedlichen Anwendungsbereiche vor und zeigt ihre Stärken sowie Schwächen auf.

Zur Serie