Schatten-KI erschwert Skalierung und senkt die Effizienz

Generative KI-Tools wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini haben Einzug in den Alltag moderner Finanzabteilungen gehalten. Ob zur Formulierung von Abweichungsanalysen, Vorbereitung von Management-Summaries oder Übersetzung von Finanzdaten in verständliche Handlungsempfehlungen, der Mehrwert ist unbestritten.

Doch in vielen Unternehmen herrscht wildes „Schatten-Prompting“: Jeder Controller experimentiert für sich, Ergebnisse schwanken stark und wertvolles KI-Know-how geht verloren. Die Lösung ist eine zentrale, strukturierte Prompt-Bibliothek.

1. Wildwuchs beenden, Qualitätsstandards verankern

Wenn fünf Controller mit fünf unterschiedlichen Formulierungsmustern dieselbe KI auffordern, eine Ursachenanalyse zu schreiben, entstehen fünf qualitativ völlig unterschiedliche Berichte. Eine Prompt-Bibliothek schafft hier Abhilfe, indem sie geprüfte, qualitativ hochwertige Prompts standardisiert bereitstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass KI-generierte Texte den hohen Anforderungen an Präzision, Empfängerorientierung und Corporate Governance entsprechen.

2. Massiver Effizienzgewinn und Zeitersparnis

Das Rad muss nicht jeden Monat neu erfunden werden. Statt bei jeder Monats- oder Quartalsanalyse erneut 15 Minuten mit dem Ausformulieren und Nachbessern von Prompts zu verbringen, greifen Mitarbeiter auf praxiserprobte Vorlagen zurück. Die Vorbereitung schrumpft von halben Stunden auf wenige Klicks. Das Team spart messbar Zeit, die direkt in wertschöpfende Business-Partner-Tätigkeiten investiert werden kann.

3. Wissensmanagement und Onboarding erleichtern

Eine Prompt-Bibliothek fungiert als lebendes Wissensarchiv der Abteilung. Verlässt ein Mitarbeiter das Team, bleibt die Methodik seiner besten KI-Abfragen erhalten. Zudem verkürzt sich die Einarbeitungszeit neuer Kolleginnen und Kollegen drastisch: Sie sehen nicht nur, welche Berichte gefordert sind, sondern auch, wie man die KI präzise anweist, um diese auf Knopfdruck in Soll-Qualität zu erzeugen.

Aufbau und Struktur einer professionellen Prompt-Bibliothek

Damit eine Prompt-Bibliothek im Arbeitsalltag akzeptiert und genutzt wird, muss sie übersichtlich und strukturiert dokumentiert sein. Ein simples Textdokument reicht nicht aus. Folgendes Klassifizierungsmuster hat sich in der Controlling-Praxis bewährt:

Prompt-Name: Für schnelles Erkennen, ob es für den Anwender nützlich ist: Abweichungsanalyse für das Controlling

Zielgruppe: Für wen ist es geeignet

Tool: Welches KI-Tool wurde eingesetzt (ChatGPT, MS Copilot, Gemini, Claude, etc.

Ziel: Was wird mit dem Prompt erreicht?

Nutzen: Welches Problem wird gelöst, Beispiel „Einsparung von 20 Minuten bei…“

Voraussetzungen: Vorbereitung der aggregierten Zahlen als Tabelle oder Freitext (Soll, Ist, Vorjahr sowie relative und absolute Abweichung) plus 2–3 Stichpunkte zu den operativen Ursachen.

Prompt-Text: Erstelle eine prägnante Abweichungsanalyse für das Management-Board für …

Autor: Wer ist der Ansprechpartner für Rückfragen

Fazit: Vom Einzelkämpfer zum skalierbaren KI-Team

Eine Prompt-Bibliothek ist weit mehr als eine Makrosammlung, sie ist die Brücke zwischen menschlicher Finanzexpertise und künstlicher Intelligenz. Wer Künstliche Intelligenz im Controlling nachhaltig, sicher und effizient nutzen möchte, kommt an einem verbindlichen Prompt-Katalog nicht vorbei.

Die Prompt-Bibliothek sollte natürlich nicht nur in der Controlling-Abteilung genutzt werden, sondern im gesamten Unternehmen, damit alle Abteilungen davon profitieren können.

Core Takeaway für die Praxis:

Starten Sie pragmatisch:

Sammeln Sie die 5 bis 10 am häufigsten wiederkehrenden Berichts- und Analyseaufgaben im Team, standardisieren Sie die dazugehörigen Prompts im gezeigten Dokumentationsschema und machen Sie diese zentral verfügbar.

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