Mit Zahlen, Daten und integrierten Prozessen die Zukunft der Bahn gestalten
Mit Hartnäckigkeit setzt sich Rationalität stets durch.
Fabia Odermatt - Steckbrief
Branche: Öffentlicher Verkehr
Anzahl Mitarbeitende (VZÄ): 35.569
Standort Unternehmen: Bern
Im Controlling tätig seit: 2008
Schwerpunkte: Transformationsvorhaben in Planung & Reporting
Hobbies: Reisen, Kochen, Yoga, Skifahren
Das Interview
Wie bist du ins Controlling gekommen?
Nach einem Praktikum im HR arbeitete ich während des Masterstudiums als Junior Controller. Das zahlenaffine Arbeiten gefiel mir und so stieg ich als Finance Trainee im Energiesektor ein.
Was begeistert dich an deiner Arbeit im Controlling?
Der Mix von präzisen Zahlen und strategischer Planung mit effektiver Kommunikation und inspirierender Führung.
Woran arbeitest du gerade besonders intensiv?
Neben der laufenden S/4-Transformation integrieren wir die finanziellen Planungsprozesse und -tools, um die Durchlaufzeit von 19 auf 5 Wochen zu verkürzen. Im Betrieb fokussieren wir uns auf Kosteneffizienz.
Welche Kompetenzen werden im Controlling zunehmend wichtig?
Kommunikationsfähigkeit bleibt zentral. Analytische Kompetenz ist der Schlüssel für Digitalisierungsprojekte und für datenbasierte Entscheidungen im Tagesgeschäft.
Controlling-Teams arbeiten heute oft hybrid: Wie stellst du Zusammenarbeit und informellen Austausch sicher?
Das Ziel und der Zweck eines Meetings legen fest, ob es ausschließlich vor Ort oder auch hybrid abgehalten wird. Neben regelmäßigen TeamMeetings vor Ort, rufe ich gerne auch spontan an.
Was sind eure aktuellen Herausforderungen bei Transformationsvorhaben?
Die präzise Erfassung von Anforderungen und ihre nahtlose Integration in finanzielle Systeme sind oft anspruchsvoll. Der Change-Prozess erfordert umsichtige Begleitung.
Wie führst du dein Controlling-Team in einem zunehmend daten- und KI-getriebenen Umfeld?
Neben dem Aufbau einer soliden Analytics-Datenplattform für unsere über 400 Reports fördern wir Use Cases im KI-Bereich wie Predictive Forecast und befähigen die Mitarbeitenden in KI-Programmen.
Wie förderst du kritisches Denken gegenüber KI, ohne die digitale Transformation auszubremsen?
Controller sind an sich kritisches Denken und das Hinterfragen von Abweichungen gewohnt. Gleichzeitig fördern wir das gezielte Testen von Cases wie KI-Kommentierung und deren Akzeptanz im Wissen, dass die Ergebnisse nicht 100% perfekt sind.
Hast du als Leiterin Controlling Services eine besondere Beziehung zum Rollmaterial?
Ja, die alten weißen EWIV-Einzelwagen schätze ich als begeisterte Bahnfahrerin besonders. Sie sind zudem finanziell vorteilhaft, da sie größtenteils abgeschrieben sind.
Kurz gefragt: Was ist für dich…
… der wichtigste KPI? Deckungsbeiträge /-grade.
… das wertvollste Controlling-Tool? Planungssoftware.
… das Thema, das im Controlling zu kurz kommt? Internes und externes Kosten-Benchmarking.
… das wichtigste Learning in deiner Controlling-Laufbahn? Kenne deine Zahlen; bewahre stets den Blick für das große Ganze.
Mein Tipp für den Berufseinstieg ins Controlling
Sei neugierig, hartnäckig und offen für Neues: Controlling ist mehr als Zahlen. Entwickle ein fundiertes Verständnis fürs Geschäft, lerne moderne Tools und Datenanalyse kennen und übe empfängergerechte Kommunikation. So wirst du vom Zahlenlieferanten zum vertrauenswürdigen Copiloten des Business.
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