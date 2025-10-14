Finanztransformation der Merck KGaA: Umsetzung des Lumina Projektes

Wie steuert das Group Controlling von Merck einen Großkonzern bestehend aus drei Geschäftsbereichen mit unterschiedlichsten Ansprüchen? Diese Frage beantwortete Ilja Döring, Head of Group Controlling, und berichtete von Mercks Projekt Lumina, welches die Reform des bisher ineffizient gewachsenen Steuerungskonzepts des Pharmariesen zum Ziel hat.

Von der Projektkonzeptionierung bis zur Umsetzung gab Ilja Döring spannende Einblicke in das Projekt und erste Erfolge. Ilja Döring kann auf über 15 Jahre erfolgreiche Karriere bei Merck zurückblicken. In dieser Zeit hat sich der Umsatz der Gruppe verdoppelt, die Marktkapitalisierung vervierfacht.

Organisatorische Herausforderungen, die dieses Wachstum mit sich brachten, wurden bisher "pragmatisch" gelöst. Eine externe Prüfung der Leistungsfähigkeit der Finanzfunktion im Jahre 2023 zeigte, dass Merck aufgrund der hohen Anzahl verschiedener ERP- und IT-Systeme sowie des Fehlens einer einheitlichen Datenbasis den führenden Wettbewerbern nachsteht. Um die Ineffizienzen zu beheben, die sich aus dem rapiden Wachstum entwickelt hatten, wurde das Projekt Lumina ins Leben gerufen. Ziel war die komplette Überarbeitung der Unternehmenssteuerung.

Klare Definitionen zu Projektbeginn

Zu Beginn des Projekts wurde eine wichtige Grundlage geschaffen: Eine klare Definition des Projektrahmens. So haben sich alle Beteiligten auf gemeinsame Definitionen

der „Gruppe“ (Geschäftsleitung, Governance-Einheiten, und ausgewählte Gruppenfunktionen),

der Projektziele (Vorausschauende, inter-funktionale Diskussion über Verantwortungen, Profitabilität und Steuerung innerhalb der Gruppe), sowie

der Projektgrenzen, insbesondere der Abgrenzung zwischen Aufgaben der Gruppe und der Geschäftsbereiche,

geeinigt.

Prozesse wurden überarbeitet

Als nächstes wurden problematische Steuerungsprozesse ins Visier genommen. Hier stellte die Abgrenzung der Verantwortung zwischen Geschäftsbereichen und Gruppe erneut eine Herausforderung dar. Zusätzlich wurde erstmals eine Steuerungslogik für Forschung und Entwicklung in der Ressourcenallokation eingeführt. In der Steuerung der Kapitalausgaben wurde eine striktere Regulierung eingeführt, sodass die Geschäftsbereiche nun in stärkerem Wettbewerb um Projektgelder stehen. Erste Erfolge der Prozessüberarbeitung lassen sich bereits in der Vorbereitung der Geschäftsleitungs-Termine sehen: Ein Prozess, der vor "Lumina" einen Arbeitstag in Anspruch genommen hat, kann nun in einer Stunde durchlaufen werden.

Zwei Arten von KPIs

Im Zentrum des neuen Steuerungsmodells stehen zwei Arten von KPIs:

Steuerungs-KPIs beschreiben Kennzahlen, die das Unternehmen beeinflussen kann.

beschreiben Kennzahlen, die das Unternehmen beeinflussen kann. Monitoring-KPIs beinhalten Kennzahlen, die beobachtet werden sollten, aber nicht direkt zur Steuerung genutzt werden.

Beide KPIs werden sowohl auf Ebene der Gruppe als auch auf Ebene der Geschäftsbereiche unterschieden.

So kann zum Beispiel der Geschäftsbereich "Electronics" den Umsatz nach Produktgruppen oder Ländern als Steuerungs-KPI nutzen. Auf Gruppenebene hingegen wird dieser Umsatz nur beobachtet, während die höhere Aggregation – etwa der globale Gesamtumsatz – als Steuerungs-KPI herangezogen wird.

Bild: IMC/WHU – Otto Beisheim School of Management

Fazit: Controlling als Hüter der Rationalität

Das Beispiel Merck verdeutlicht anschaulich, unter welchen Umständen Unternehmen davon profitieren können, ihre Prozesse, IT-Landschaft oder Steuerungslogik einer objektiven Überprüfung zu unterziehen und sie bei Bedarf grundlegend neu auszurichten. Die Rolle des Controllings als Hüter der Rationalität ist in solchen Projekten zentral und kann die Entwicklung des Unternehmens langfristig positiv beeinflussen.