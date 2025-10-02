WHU Campus for Controlling 2025

Das Lorenz Management Modell: Beyond Budgeting, OKR und Agile Leadership

Serie 02.10.2025 | 06:15 Uhr
Annalena Beuchel
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, WHU — Otto Beisheim School of Management
Serienelemente
Beyond Budgeting OKR und Agile Leadership bei Lorenz Bahlsen
Bild: IMC/WHU – Otto Beisheim School of Management Hartmut Mochel, Head of Group Strategic Controlling bei The Lorenz Bahlsen Snack-World

"Wer von Ihnen arbeitet denn noch mit Budgets? Und was geschah am 24.02.2022?" – Mit diesen Fragen eröffnete Hartmut Mochel, Head of Group Strategic Controlling bei The Lorenz Bahlsen Snack-World, seinen Vortrag und leitete damit zum Lorenz Management Modell über. Die russische Invasion in der Ukraine machte das damalige Budget obsolet – und wurde zur Initialzündung für ein neues Modell, das Führung und Steuerung neu verbindet.

Inspiration vom Beyond Budgeting Konzept

The Lorenz Bahlsen Snack-World startete die Visualisierung und Implementierung des neuen Management Modells mithilfe der Viable Map, einem zentralen Arbeitsbuch des Beyond Budgeting Konzeptes, welches hilft die Volatilität des Umfeldes, die Starrheit der vorhandenen Prozesse und die Eigenschaften der Mitarbeitenden einzuordnen. Daraus lassen sich Veränderungsmöglichkeiten für konsistente Steuerungsmechanismen und Führungsstile ableiten, die die neuen Bestandteile des Lorenz Management Modells prägten.

Neue Steuerungsmechanismen: qualitative Zielsetzungen und quantitative Zielwerte

Die Grundidee der neuen Steuerungsmechanismen beruht auf der Messung des Fortschrittes zwischen qualitativen Zielsetzungen und quantitativen Zielwerten. Die qualitativen Zielsetzungen werden alle drei Jahre auf Basis der Unternehmensstrategie neu definiert. Die quantitativen Zielwerte ergeben sich aus handlungsorientierten 90-Tages-Aktivitäten, die Schritt für Schritt an die ambitionierten Zielsetzungen heranführen. Diese transparenten und fokussierten Zielwerte ermöglichen es, flexibel auf verändernde Bedürfnisse bei der Erreichung der qualitativen Zielsetzungen zu reagieren. Anstelle eines detaillierten Budgets setzt das neue Management Modell auf Details in Ist-Werten und kurze Feedbackschleifen zur Erreichung der Drei-Jahres-Zielsetzungen.

Agile Führungsstile

Damit diese neuen Steuerungsmechanismen funktionieren, bedarf es auch agiler Führungsstilen. Ganz nach dem Motto "Man muss sich anders verhalten, um anders denken zu können.", arbeitet The Lorenz Bahlsen Snack-World bereits seit mehreren Jahren an veränderten Denk- und Verhaltensweisen. Im Kern setzt das Unternehmen darauf

  • Verantwortung zu delegieren,
  • die Führungspositionen vermehrt in eine beratende und unterstützende Rolle zu entwickeln,
  • bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern,
  • die Mission und Ziele stärker in den Mittelpunkt zu stellen und
  • Verantwortung zu fördern.

Agile Leadership Mindset: Lorenz
Bild: IMC/WHU – Otto Beisheim School of Management

Obwohl diese neuen Führungsstile schon sehr präsent im Unternehmen sind, kommt jedes Jahr ein neuer Baustein hinzu. Der Wandel der Denkweisen braucht viel Zeit.

Erfahrungen seit Beginn der Reise

Die Erfahrungen mit dem neuen Management Modell seien durchaus positiv, obwohl die Reise nicht immer einfach war oder weiterhin nicht ist. Im Grundsatz herrscht eine hohe Akzeptanz für die neuen Methoden. Zuvor dagewesene Diskussionen über falsche Annahmen und Budgetabweichungen seien weggefallen und die Perspektive in Diskussionen richtet sich nun vermehrt in die Zukunft auf die qualitativen Zielsetzungen. Hartmut Mochel betonte aber auch, dass die Steuerungsmechanismen leichter zu ändern seien, während es vor allem bei den Führungsstilen und Arbeitsweisen mehr Zeit brauche.

Hartmut Mochel schilderte in seinem Vortrag die Reise zu dem neuen Management Modell und gab Einblicke in die Veränderungen und Fortschritte. Obwohl The Lorenz Bahlsen Snack-World noch nicht am Ziel sei, betonte er, dass sie viel Vertrauen in die neuen Methoden haben und die Reise weiter gehen werden.

Schlagworte zum Thema:  Budgetierung , Leadership , Agilität , Controlling , Internationaler Controller Verein
