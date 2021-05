Feldschaltflächen in PivotChart ein- und ausblenden

Wenn Daten in Pivot-Tabellen erfasst werden, soll hieraus häufig auch eine Präsentation erstellt werden. Mit PivotChart in Excel 365 ist eine bessere Visualisierung dieser Daten möglich. Dieser Tipp zeigt, wie Feldschaltflächen ein- und ausgeblendet werden können.

Mit PivotChart haben Sie die Möglichkeit dynamische Diagramme zu erstellen, die Sie mithilfe von Filtern schnell und einfach ändern können. Grundlagen bilden dabei immer die Felder, die Sie in Ihre Pivot-Chart in die Filter gezogen haben. In diesem Beispiel haben wir ein PivotChart erstellt, welches die Umsätze der Vertriebler nach Produkten aufzeigt (vgl. Bild oben).

Filterung im Diagramm

Das PivotChart bietet Ihnen nun die Möglichkeit, innerhalb des Diagramms eine Filterung vorzunehmen. In diesem Beispiel sind es die Filter "Mitarbeiter" und "Produkt". Grundlage bilden die PivotChart-Felder, aus denen das Diagramm generiert wird.

Bild: Ralf Greiner

Bessere Visualisierung für Präsentationen

Wenn Sie das PivotChart jetzt aber für eine Präsentation nutzen möchten, stören die Filter/Schaltflächen vielleicht optisch in Ihrer Präsentation, die evtl. auch gedruckt wird. Dementsprechend sind die angezeigten Filter/Schaltflächen nicht mehr nötig. Um diese nun aus- bzw. auch wieder einzublenden gehen Sie wie folgt vor:

Im ersten Schritt markieren Sie das Diagramm. Wählen Sie dann im Menüreiter den Bereich "PivotChart analysieren" und dort die "Feldschaltflächen". Standardmäßig können Sie mit einem Klick auf das Symbol oberhalb der Feldschaltflächen (rot markiert) alle Filter/Schaltflächen ausblenden. Mit einem weiteren Klick blenden Sie wieder alle Filter/Schaltflächen ein.

Bild: Ralf Greiner

Möchten Sie individuell entscheiden, welche Filter/Schaltflächen im Diagramm angezeigt werden sollen, so klicken Sie auf den Pfeil unterhalb von Feldschaltflächen (grün markiert). Es öffnet sich ein Menü unterhalb des Pfeils und Sie können einzeln auswählen, ob Sie

den Berichtsfilter-Feldschaltflächen anzeigen, die Legendenfelder-Schaltflächen anzeigen, die Achsenfelder-Schaltflächen anzeigen, die Wertfelder-Schaltflächen anzeigen, die Schaltflächen „Gesamtes Feld erweitern/reduzieren“ anzeigen, alle ausblenden möchten.

Bild: Ralf Greiner

Tipp: Sollten Sie in Ihrem Diagramm mal feststellen, dass Sie z.B. einzelne Filter/Schaltflächen in den PivotChart-Feldern verschieben möchten, so können Sie auf den jeweiligen Filter bzw. die Schaltfläche mit der rechten Maustaste klicken. Ein Menü öffnet sich und Sie können den aktuellen Filter gegen einen der anderen drei austauschen.





