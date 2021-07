Fristlose Kündigung trotz einer Maskenbefreiung

„Einkaufsstraße“ ist zu unbestimmt: Gerichte dulden Maskenpflicht - besonders im Freien - nur mit detaillierten Angaben

Maskenpflicht muss konkret sein: Lange haben fast aller Gerichte Eilanträgen gegen verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung (in Schule, Bus und Bahn, beim Einkauf etc.) zurückgewiesen. Seit sich die Pflicht zur Maske auch ins Freie verlagert hat, was Gerichte im Grundsatz mittragen, kippen Verordnungen, die zu ungenau sind. Nach Düsseldorf traf es jetzt Hannover: „Einkaufsstraße“ ist zu unbestimmt! Weiter