Resilienz

Neue Anwendung ResilienzCheck.org stärkt Unternehmensresilienz in Krisenzeiten

Resilienz beginnt mit der richtigen Strategie. Experten verschiedenster Disziplinen haben eine digitale Lösung erarbeitet, die Unternehmen in Krisenzeiten entscheidende Vorteile bietet.
Dr. Joerg Hensiek
Dr. Joerg Hensiek
 Journalist und PR-Berater, Schwerpunkte Arbeitsschutz, Forst- und Holzwirtschaft
Vielfältiges Team
Bild: Miniseries/GettyImages Mit ResilienzCheck.org können Unternehmen ihre organisationale Widerstandsfähigkeit in zehn Themenfeldern schnell und anonym prüfen.

Cyberangriffe, Lieferkettenausfälle, Kriege, Energiekrisen, neue Technologien und eine weltweite Konkurrenz auf den Unternehmens- und Arbeitsmärkten: Unternehmen und Arbeitnehmer brauchen heute besonders viel Resilienz. Wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern sich heute in vielen Bereichen dynamischer, dadurch sind Unternehmen einer Vielzahl neuer bzw. sich wandelnder Risiken ausgesetzt. Eine widerstandsfähige Organisation und resilient aufgestellte Belegschaft können Unternehmen dabei unterstützen, mit solchen Belastungen und Krisensituationen besser umzugehen.

Hessisches Projekt 

Die im Februar 2026 vorgestellte Anwendung ResilienzCheck.org bietet Unternehmen auf der Suche nach der richtigen Resilienzstrategie jetzt den praktischen Einstieg: Sie hilft dabei, mögliche Schwachstellen im Betrieb zu erkennen und passenden Maßnahmen einzuleiten, um gezielt Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten und die organisationale Resilienz zu stärken. Mit ihr können Unternehmen Schritt für Schritt prüfen, ob und inwiefern sie sich in zehn Themenfeldern resilienter aufstellen können – unter anderem in den Bereichen „Physische Sicherheit“ und „Belegschaft und Kultur“. Entwickelt wurde die Anwendung in Zusammenarbeit zwischen Resilienz- und IT-Experten, Krisenmanagern und Organisationsberatern aus dem Landeskommando Hessen, dem HIHK, der VhU und der GAL Digital GmbH. Von der ersten Idee im April 2025 bis zur funktionalen Testversion der App vergingen dabei lediglich sechs Monate. Im Februar 2026 ging die App an den Start.

Analyse von 10 Themenfeldern

Innerhalb von nur rund 15 Minuten muss ein Unternehmen 58 Fragen zu zehn „kritischen“ Bereichen der Organisationsresilienz beantworten. Eine Registrierung ist nicht erforderlich; die Nutzung ist vollständig anonym. Nach der Auswertung der eingegebenen Daten erfolgt die „Reifegrad-Bestimmung“, wobei Stärken und Schwächen des Unternehmens aufbereitet werden. Direkt im Anschluss erhält das Unternehmen Handlungsempfehlungen für konkrete Maßnahmen, die sofort umsetzbar sind.

Sicherheit und Unternehmenskultur

Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sind insbesondere zwei der Themen-/Organisationsbereiche von Interesse. Zum einen die „physische Sicherheit“. Hierbei geht es um den Schutz von Gebäuden, Personal und Sachwerten. Dabei analysiert die App zum Beispiel, ob es klare, getestete Abläufe zur Evakuierung des Betriebsgeländes bei Brand, Sabotage oder Einbruch gibt oder wie gut die Beschäftigten vorbereitet sind, um mit derartigen außergewöhnlichen Situationen umzugehen. Im Bereich „Belegschaft und Kultur“ wiederum sind das Vorhandensein einer lösungsorientierten Fehlerkultur sowie einer offenen und fairen betriebsinternen Kommunikation und Zusammenarbeit entscheidende Fragestellungen.

Schlagworte zum Thema:  Resilienz , Arbeitsschutz
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