BEM-Gespräch: Vorschriften, Fragen & Vorgehen

Die Bedeutung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. So titelte aktuell die WirtschaftsWoche „Der psychische Zustand in der Bevölkerung ist besorgniserregend“. Doch was sind die Ursachen und wie kann man die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz fördern?