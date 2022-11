Sascha Tetzlaff, Jahrgang 1985, begann seine berufliche Tätigkeit in der Qualitätssicherung eines großen Industrieunternehmens. Seit 2006 beschäftigt er sich mit der Gesundheit von Menschen, seit 2013 speziell im Kontext der Betrieblichen Gesundheitsförderung. 2016 schloss er den Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement mit Schwerpunkt Betriebliches Gesundheitsmanagement ab und arbeitet seit 2020 als Pädagogischer Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie der BSA-Akademie.