Seit Januar sorgt das Coronavirus weltweit für Aufmerksamkeit. Bisher war es sehr weit weg, doch nun ist es in Italien angekommen.

Seit Januar sorgt das Coronavirus weltweit für Aufmerksamkeit. Bisher war es sehr weit weg, doch nun ist es in Italien angekommen.

Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen in die meisten Gebiete von China ab. Auch Geschäftsreisen sind davon betroffen. Spätestens seit den neuesten Meldungen aus Italien wird die Unsicherheit größer. Ist es auf betrieblicher Ebene sinnvoll, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Funktionstüchtigkeit des Unternehmens in einem Pandemiefall aufrechtzuerhalten und die Risiken für die Gesundheit der Beschäftigten zu begrenzen bzw. zu senken?

Definition einer Pandemie

Unter einer Pandemie versteht man die weltweite Ausbreitung einer Krankheit. Im engeren Sinne handelt es sich dabei um eine Infektionskrankheit (Influenzapandemie), die von einem neuen Influenzavirus verursacht wird, gegen das in der Bevölkerung keine Immunität besteht und gegen das es zu Beginn der Pandemie noch keinen spezifischen Impfstoff gibt.

Die betriebliche Pandemieplanung ist ein Prozess, bei dem notwendige Maßnahmen im Vorfeld bzw. für den Pandemiefall geplant werden.

Ursachen einer Pandemie

Auslöser einer Pandemie sind Viren, die in der Lage sind, ihre Struktur (antigene Oberflächenmoleküle Hämagglutinin und Neuraminidase) ständig zu verändern. Da diese neuen Erreger zuvor nicht oder sehr lange nicht in der menschlichen Bevölkerung vorgekommen sind, ist das Immunsystem nicht vorbereitet und daher auch nicht geschützt.

Empfehlungen für Beschäftigte mit direktem Kontakt zum Coronavirus

Viren gelten im arbeitsschutzfachlichen Sinn als biologische Arbeitsstoffe. Damit unterliegen Tätigkeiten mit dem Virus, egal ob gezielt oder nicht gezielt, der Biostoffverordnung. Hier werden an den Arbeitgeber Anforderungen an die Beurteilung der Gefährdungen für die Beschäftigten und die Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen gestellt. Voraussetzung für diese Beurteilung ist das Wissen um die Gefährlichkeit der jeweiligen Biostoffe. Deshalb werden Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten in Risikogruppen eingeteilt. Aus der Risikogruppe ergibt sich die Schutzstufe und damit auch der Umfang der notwendigen Schutzmaßnahmen.

Berufsbedingt können Beschäftigte in Arztpraxen, Krankenhäusern, bei Transporten von infizierten Personen oder auch in Laboratorien mit dem Virus in Kontakt kommen. Im Rahmen des Arbeitsschutzes ist der berufsbedingte Umgang mit solchen Viren durch die BioStoffV geregelt. Die TRBA 250 und die TRBA 100 regeln Maßnahmen, die den Schutz der Beschäftigten gewährleisten.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) beschäftigten sich mit dem Arbeitsschutz bei möglichen Risiken gegenüber Infektionserregern am Arbeitsplatz. Dieser Ausschuss veröffentlicht seine Beschlüsse in der Regel über die Internetseiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Hier finden sich dann auch Empfehlungen für spezielle Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Infektionen durch das Coronavirus.