Einsatz von Fremdfirmen

Scheinselbstständigkeit: Werkvertrag - Dienstvertrag: Abgrenzung

Ein Projekt per Werkvertrag an Fremdpersonal zu vergeben, das war in der Vergangenheit ein Mittel, um eigenes Personal oder den Einsatz von Zeitarbeitern zu ersetzen. Nach der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes scheint dieser Weg weiterhin verlockend, birgt jedoch Risiken. Weiter