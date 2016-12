10.04.2014 | Serie Kanzleiführung - alles noch im Griff?

Wettbewerbsverbot in der Anwaltskanzlei: Welche Fehler bewirken Unwirksamkeit?

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenn in großen Anwaltskanzleien einzelne Teams gehen, ist das schmerzlich, aber verkraftbar. Die Finanzkraft erlaubt es, den Verlust durch Einkauf neuer Rechtsexperten zu ersetzt. In kleinen Kanzleieinheiten klappt das mangels entsprechender Kapitalstöcke nicht so leicht. Wettbewerbsverbote und Mandantenschutzklauseln können helfen, sollten aber wirksam formuliert sein.mehr