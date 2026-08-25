Nichts ist wie vor einem Jahr. Dieser Satz klingt nach einer Binsenweisheit – im Bereich Product Compliance trifft er jedoch mit voller Wucht zu. Allein im Rahmen des EU Green Deals sehen sich Unternehmen mit knapp 200 ESG-Rechtsakten konfrontiert, die in immer kürzeren Abständen neue Anforderungen an Produkte, Verpackungen und Lieferketten stellen. Die Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen regulatorisch handeln müssen, sondern wie sie dabei nicht die Luft verlieren.

EPR und PPWR: Verpackungs-Compliance als Apnoetauchen

Extended Producer Responsibility, kurz EPR, ist für viele Compliance-Teams längst Tagesgeschäft. Doch wer einmal tiefer in die operative Realität eingetaucht ist, weiß: Es fühlt sich tatsächlich an wie Apnoetauchen. Man hält die Luft an, navigiert durch ein Geflecht aus länderspezifischen Reporting-Formaten und Eco-Fee-Berechnungen, meldet an nationale Register und taucht gerade rechtzeitig wieder auf, bevor der nächste Stichtag kommt.

Seit dem 11. Februar 2025 ist die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR (Verordnung (EU) 2025/40) in Kraft, anwendbar seit dem 12. August 2026. Sie bringt EU-weit harmonisierte Regeln mit sich und gleichzeitig nationale Umsetzungsdetails, die den Teufel im Detail verbergen. Was dabei oft unterschätzt wird: Der Erfolg der PPWR-Compliance hängt nicht primär von juristischem Know-how ab, sondern von der Qualität und Granularität der eigenen Produktdaten.

Sechs Klassifizierungsstufen: Warum Datenpräzision über Compliance entscheidet

Um EPR-Reporting korrekt durchzuführen, reicht es nicht zu wissen, ob ein Produkt verpackt ist. Die Datengrundlage muss bis zu sechs Klassifizierungsstufen abbilden: Ist es überhaupt eine Verpackung? Für den Haushalts- oder Industriebereich? Wie viele Verkaufseinheiten sind betroffen? Wie viel wiegt welches Material? Ergibt sich ein Eco-Bonus oder Eco-Malus? Welches Verkaufsvolumen ist relevant – und welcher Tarif greift in welchem Land?

Diese Anforderungen überfordern klassische ERP-Strukturen. Produktdaten liegen fragmentiert vor – in SAP-Systemen, PIM-Lösungen oder Excel-Tabellen. Für jedes Land werden sie neu aufbereitet, manuell angepasst, fehleranfällig übertragen. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern birgt reale Compliance-Risiken.

Das Gegenprinzip lautet: „Collect once – Report everywhere.“ Master- und Transaktionsdaten fließen aus den bestehenden Quellsystemen in einen zentralen Hub, werden dort durch eine einheitliche Rules-Engine und ein harmonisiertes Datenmodell verarbeitet – und dann automatisiert an die jeweiligen nationalen Register und Rücknahmesysteme übertragen. Einmal sauber erfassen, überall rechtskonform melden. Das ist kein fernes Zukunftsszenario, sondern bald schon technisch umsetzbar.

Der Digitale Produktpass: Mehr als eine weitere Pflicht

Während EPR und PPWR die operative Compliance-Maschinerie antreiben, markiert der Digitale Produktpass (DPP), der auf der EU-Ökodesign-Verordnung ESPR (Verordnung (EU) 2024/1781) beruht, einen tiefgreifenderen Wandel. Er ist nicht einfach eine weitere Berichtspflicht, sondern er verändert, wie Systeme, Unternehmen und Wertschöpfungsketten miteinander kommunizieren. Jedes Produkt erhält eine digitale Identität: strukturierte, maschinenlesbare Informationen, abrufbar über standardisierte URLs – vergleichbar mit einer individuellen Website für ein einzelnes Produkt.

Bei der Produktidentifikation ist die Standardisierung am weitesten: Der vorläufige GS1 DPP-Standard deckt Identifikation und Datenträger ab, nutzt die GTIN und greift auf webfähige GS1 Digital Link URIs zurück, die EN 18219:2026 als zulässiges Identifikationsschema anerkennt. Datenaustausch, Speicherung, Schnittstellen, Interoperabilität und Zugriffsrechte regeln sechs weitere Normen der EN-18xxx-Familie. Die horizontale Standardisierung ist damit im Wesentlichen abgeschlossen – jetzt liegt es an den Unternehmen, diese Normen in ihre Systeme zu übersetzen.

Genau daran hapert es noch häufig. Der DPP wird intern oft als Kostenfaktor verhandelt: Projektbudget, IT-Aufwand, Change-Management. Diese Perspektive ist zu eng. Denn der DPP schafft echte Mehrwerte: Konsumenten erhalten verlässliche Informationen zu Herkunft und Nachhaltigkeit eines Produkts. Unternehmen können Druck- und Lagerkosten senken, weil Produktinformationen digital verfügbar sind, und neue Geschäftsmodelle wie Reparatur-Services oder Kreislaufwirtschaftslösungen werden erst durch verlässliche Produktdaten möglich. Behörden profitieren von automatisierten Compliance-Checks. Kurz: Wer den DPP nur als Pflicht begreift, lässt seinen eigentlichen Wert ungenutzt.

Was kommt als Nächstes: Aufgabenmanagement und KI-Agenten

Die regulatorische Komplexität wird nicht abnehmen. Aber die technologischen Mittel, ihr zu begegnen, werden deutlich leistungsfähiger – und das schneller, als viele erwarten. Zwei Entwicklungen verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Kollaborative Arbeitsbereiche für die Lieferkette: Ab dem dritten und vierten Quartal 2026 werden Compliance-Teams in gemeinsamen digitalen Arbeitsbereichen mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten können. Aufgaben werden direkt delegiert, Lieferanten werden Schritt für Schritt durch die Datenerhebung geführt. Der entscheidende Hebel: Bereits früher geteilte Lieferantendaten können wiederverwendet werden. Was nach einem technischen Detail klingt, ist in der Praxis ein massiver Produktivitätsgewinn – manuelle Rückfragen und lange Antwortzeiten werden zur Ausnahme.

KI-Agenten für Onboarding und Validierung: Spezialisierte KI-Agenten werden die Datenerfassung grundlegend verändern. Sie extrahieren relevante Informationen aus hochgeladenen Dokumenten – etwa Konformitätserklärungen – und befüllen Lieferantenfragebögen automatisch vor. Parallel validieren sie eingehende Daten gegen historische Durchschnittswerte und markieren Ausreißer zur manuellen Prüfung. Was heute noch Wochen dauert, wird künftig in Stunden erledigt sein.

Compliance neu denken

Die regulatorische Flut des EU Green Deals ist real und sie wird nicht abebben. Aber Unternehmen, die jetzt in die richtigen Datenstrukturen, Plattform-Architekturen und KI-gestützte Prozesse investieren, werden nicht nur compliant sein, sie werden sogar schneller, effizienter und wettbewerbsfähiger agieren als jene, die weiter auf manuelle Prozesse und Insellösungen setzen.

Das Apnoetauchen in der Regulatorik muss kein Dauerzustand sein. Mit dem richtigen technologischen Ansatz wird aus dem Atemanhalten ein kontrollierter, souveräner Tauchgang – mit klarem Kurs und der Gewissheit, sicher wieder aufzutauchen.

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