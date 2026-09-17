Entwickeln, produzieren, nutzen und entsorgen – das war früher. Seit Jahren findet ein Umdenken zur Kreislaufwirtschaft statt. Zirkulär zu wirtschaften, schont zum einen die Ressourcen und schützt die Umwelt und macht Unternehmen zum anderen souveräner, resilienter und wettbewerbsfähiger. Je mehr primäre Rohstoffe die Industrie einspart, desto unabhängiger macht sie sich von geopolitischen Entwicklungen, globalen Rohstoffmärkten und volatilen Lieferketten. Der Wert, der durch eine höhere Kreislaufquote entsteht, lässt sich laut dem aktuellen Circularity Gap Report klar beziffern und liegt im Billionenbereich. Gleichzeitig erfüllen Unternehmen damit regulatorische Anforderungen, wie die des Critical Raw Material Acts (CRMA).

Um die Potenziale auf nationaler Ebene zu steigern, hat die Bundesregierung das Aktionsprogramm zur Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen. Es enthält verschiedene kurzfristig realisierbare Maßnahmen wie eine zentrale Austauschplattform für alle relevanten Akteure, Investitionsförderungen sowie Digitalisierungsinitiativen wie digitale Produktpässe, KI-Anwendungen und zirkuläre industrielle Datenräume.

Kreislaufwirtschaft holistisch betrachten

Bis politische Vorhaben tatsächlich umgesetzt sind, sollten Unternehmen selbst aktiv werden. Denn: Wer schnell ist, bleibt handlungsfähig und erhöht die Chance, Märkte anzuführen. Damit der Übergang von einer kreislauforientierten Abfallwirtschaft zu einer „echten“ Kreislaufwirtschaft gelingt, ist es wichtig, sich holistisch mit dem Prinzip auseinanderzusetzen. Das bedeutet, eine systematische Perspektive einzunehmen und Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Zentraler Ansatz für das Wirtschaften in Kreisläufen ist die Dienstleistungsorientierung. Demnach liegt der Wert nicht vor allem im Produkt, sondern in Beratung und Betreuung, Leasing oder Outsourcing. Ebenso wichtig sind aber auch zirkuläre Planungsstrategien, die bereits bei der Ideengenerierung und Planung innovativer Produkte ansetzen (z.B. Reduce by design), sowie technische Strategien, die die Lebensdauer von Produkten verlängern, die Nutzung intensivieren und das Ende des Produktlebenszyklus miteinbeziehen sollen, zum Beispiel durch Zweitnutzung, Demontage oder Recycling.

Die erfolgreiche Umsetzung zirkulärer Strategien durch Unternehmen erfordert passgenaue Geschäftsmodelle, Kompetenzen im Bereich des zirkulären Produktdesigns, den Aufbau und das Management von Rückflüssen sowie kreislauf- und sektorübergreifende Zusammenarbeit. Bei der Systematisierung kann auf das sogenannte „9R-Konzept“ aufgebaut werden, wobei es sich empfiehlt, dieses um Remain (Instandhaltung) zu ergänzen. Die R-Strategien eröffnen neue Handlungsoptionen für eine zirkuläre Wertschöpfung, indem der Bedarf an Primärrohstoffen vermindert und Sekundärrohstoffe gewonnen werden. Grundlegend ist auch, die Dienstleistungsorientierung mit den R-Strategien zu verknüpfen. Damit eine Kreislaufwirtschaft letztlich funktioniert, ist der volle Zugriff auf Produktentstehung und End of Life grundlegend. Erfolgreich werden zirkuläre Geschäftsmodelle dann, wenn sie in der Designphase von Produkten beginnen und den Service-Aspekt in den Fokus rücken.

Digitale Produktpässe als Schlüsselelement

Ein Schlüsselelement für zirkuläres Wirtschaften sind digitale Produktpässe (DPPs), die ab 2027 mit dem digitalen Batteriepass verpflichtet umgesetzt werden müssen. Sie verschaffen Zugang zu wichtigen Produktinformationen, die zirkuläre Strategien effizienter oder oft überhaupt erst möglich machen. Durch den ganzheitlichen Blick auf Herstellung, Nutzung und Entsorgung eines Produkts entsteht zum einen die Chance, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Produkte und Produktion zu verbessern, Materialkreisläufe zu optimieren und Lieferanten besser auszuwählen. Zum anderen können Konsumenten die Daten für Kaufentscheidungen nutzen, Zulieferer als nachhaltiges Verkaufsargument, Reparaturunternehmen, um die Produktnutzungsdauer zu verlängern, und Verwertungs- und Recyclingunternehmen für den Produkt-End-of-Life.

Vor der Umsetzung sollten sich Unternehmen erst Klarheit über die (regulatorischen) Anforderungen verschaffen und dann seitens IT ein standardisiertes Datenmanagement etablieren. Für digitale Produktpässe – aber auch um Umweltauswirkungen systematisch messen und Produkte kreislauffähig entwickeln zu können – müssen Daten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts und seiner Bestandteile hinweg erhoben und interpretiert werden.

Die Basis legen Unternehmen, indem sie etliche Daten aus diversen Quellsystemen und Schnittstellen zusammenführen, aggregieren und dann in einem einheitlichen Format nutzerzentriert bereitstellen. Dazu gehören neben Produktname und -produzent, Eigenschaften und Herstellungsort auch Materialstammdaten, Nachhaltigkeitsdaten und Daten zur korrekten Entsorgung des Produkts. Für das Datenmanagement entscheidend ist die enge Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen sowie mit Zulieferern und Partnern; damit einher gehen klar definierte Verantwortlichkeiten.

Als langfristiges Betriebsmodell für die Daten eignen sich die eigene Infrastruktur, Cloud-Plattformen oder Drittanbieter. Dabei sind ein durchgängiges Reporting und kontinuierliche Verbesserungsprozesse für einen nachhaltigen Betrieb unabdingbar. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, baut eine zentrale Datenplattform mit allen relevanten Datenpunkten auf – dadurch wird Nachhaltigkeit aktiv steuerbar.

Podcast-Empfehlung: Auch in der Produktion von Energiespeichern birgt die Kreislaufwirtschaft Potenziale für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Mehr dazu erfahren Sie im Podcast Shifting Minds mit Tessa Quandt, Head of Sustainability bei Varta:

Neuer Standard für Zirkularität

Wie kreislauffähig Produkte schon sind, war in der Vergangenheit schwer zu bewerten, da es zwar verschiedene Methoden, aber keinen anerkannten einheitlichen Indikator gab. Jeder Standard betrachtete unterschiedliche Teilaspekte wie den Materialfluss, die Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten oder das Geschäftsmodell – integrierte jedoch nicht alle Aspekte. Zudem waren nicht alle Kriterien für alle Unternehmen im gleichen Maße anwendbar. Dadurch war es für Unternehmen schwer, Umweltauswirkungen entlang des Lebenszyklus, wie etwa CO2-Emissionen, zu beurteilen, Potenziale zu betrachten und sich auf kreislauffähige Produkte auszurichten. Außerdem konnten Wechselwirkungen auf Kosten, CO2-Einsparungen, Wertigkeit, Gewicht und Stabilität der Produkte, Komplexität der Produktionsprozesse und Vorgaben zur Materialkomposition oft nicht einbezogen werden.

Seit 2025 steht Unternehmen mit dem Global Circularity Protocol (GCP) erstmals ein weltweit gültiges Rahmenwerk zur Verfügung, um Kennzahlen und Datenpunkte zur Zirkularität standardisiert und systematisch zu messen, vergleichen und optimieren. Besonders innovativ: Das GCP misst nicht nur, wie Materialien im Kreis geführt werden, sondern auch Dematerialisierung. All dies erleichtert die quantitative Bewertung von Produktkonzepten, den Vergleich verschiedener Szenarien sowie von Soll- und Ist-Werten. Unternehmen können daraufhin fundierte Entscheidungen treffen und Verbesserungsmaßnahmen für die gesamte Wertschöpfungskette ableiten. Insgesamt macht das GCP die Circular Economy schneller und effizienter – und mit IT auch nutzbarer.

Digitalisierung und Technologien als Enabler

Um zirkulär zu wirtschaften, kommt es nicht nur darauf an, Stoffkreisläufe zu schließen. Zum einen müssen Produkte so gestaltet werden, dass sie eine höhere Lebensdauer ermöglichen und reparierbar sind („Right to Repair“). Zum anderen müssen Produktionsprozesse ressourcenschonend gestaltet sein. Digitalisierung und Technologien dienen hierbei auf Basis von Daten als Enabler. Technologien wie digitale Zwillinge, Blockchain, Internet der Dinge (IoT) und digitale Diagnose- und Fernwartungstechnologien ermöglichen eine nahtlose Produkt- und Materialverfolgung, die für die Kreislaufführung von Ressourcen unerlässlich ist. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und weiteren Technologien können erhebliche Materialersparnisse und Transparenz in Echtzeit erreicht werden. Daneben entstehen durch digitale Technologien auch neue Geschäftsmodelle, aus denen sich wiederum zirkuläre Strategien entwickeln lassen. Zukunftsweisende Best Practices aus zirkulären Wachstumsmärkten sind beispielsweise: das Recycling von Rohstoffen aus Traktionsbatterien, das Remanufacturing von Maschinen und Komponenten und produktorientierte Dienstleistungen für Instandhaltung und Reparatur.

Nachholbedarf besteht laut dem Industrie 4.0 Barometer 2025 von MHP und der LMU München noch in der Implementierung solcher Technologien sowie darin, Daten nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und kulturell in den Fokus zu rücken, sowie entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Außerdem sollten digitale Technologien selbst umweltschonend und nachhaltig gestaltet sein.

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