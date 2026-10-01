BFH

Neue anhängige Verfahren im September 2026

Anlässlich verschiedener finanzgerichtlicher Entscheidungen stellen wir für Sie monatlich die wichtigsten neuen anhängigen BFH-Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Anleger zusammen. 
Haufe Online Redaktion
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BFH Bundesfinanzhof
Bild: Fotolia LLC.

Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im September 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick: 

RubrikThemaAz. beim BFH/BVerfG und Vorinstanz  
Anleger

Grunderwerbsteuer/Erbauseinandersetzung

Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG auf Anteilsvereinigung i. S. v. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG bei Erbauseinandersetzung nach vorheriger Singularsukzession der Gesellschaftsanteile?

II R 16/26 

FG Münster, Urteil v. 21.5.2026, 8 K 1592/24 GrE

Unternehmer

Nießbrauch/Notwendiges Betriebsvermögen 

Ist ein betrieblich genutztes Grundstück, das unter Nießbrauchsvorbehalt an den bisherigen Pächter und Betriebsinhaber übertragen und von diesem als Nießbraucher zu den bisherigen Konditionen an den neuen Eigentümer zurückverpachtet wird, notwendiges Betriebsvermögen, und darf das Finanzamt eine im Rahmen einer früheren Betriebsprüfung erfolgte fehlerhafte Nichtzuordnung zum Betriebsvermögen in der nächsten offenen Bilanz korrigieren, ohne dass sich der Steuerpflichtige hiergegen erfolgreich auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen kann?

III R 7/26 

Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 12.3.2026, 3 K 26/25

Unternehmer 

Offenbare Unrichtigkeit/Gewinnfeststellung 

Liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor, wenn in der elektronisch übermittelten Feststellungserklärung nur Vergütungen auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage sowie ein Saldo aus Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben, jedoch kein Gesamthandsverlust erklärt werden und das FA einen entsprechenden Feststellungsbescheid erlässt, obwohl sich der Gesamthandsverlust aus den Erläuterungen zur Erklärung und der E-Bilanz ergibt und dem Bearbeiter die Unstimmigkeit aufgefallen war?

IV R 10/26 

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 7.10.2025, 5 K 2009/24

Unternehmer

Umsatzsteuerbefreiung/Digitale Gesundheitsanwendung

Können Umsätze aus der Bereitstellung einer digitalen Gesundheitsanwendung der Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 1 UStG unterfallen?

V R 15/26 

Sächsisches FG, Urteil v. 5.3.2026, 8 K 1043/25

Unternehmer

Rückwirkendes Ereignis/Vorjahresendvermögen 

Stellt eine Korrektur des Vorjahresendvermögens in einer Bilanz nicht lediglich eine andere rechtliche Beurteilung dar, sondern ein Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit, das sich auf den der Besteuerung für das Folgejahr zugrundeliegenden Sachverhalt auswirkt?

VI R 9/26 

FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil v. 11.6.2026, 1 K 11/21

Arbeitnehmer

 

Option/Arbeitnehmer  

Sind Vergütungen aus virtuellen Optionsprogrammen, die einem (ehemaligen) Arbeitnehmer zufließen, als (nachträgliche) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gem. § 19 EStG oder als Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG zu qualifizieren, wenn der Arbeitnehmer die Option zwar nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags, aber vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Wege einer entgeltlichen Sicherung der während des Arbeitsverhältnisses angesparten virtuellen Optionen erwirbt und das Ausübungsereignis (Auszahlungszeitpunkt) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt?

VIII R 14/26 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 9.6.2026, 4 K 2195/22

Unternehmer

 

Immaterielles Wirtschaftsgut/Anlagevermögen 

Kann eine entgeltlich erworbene Internet-Domain, deren Bezeichnung mit dem Markennamen übereinstimmt, als abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut und als "ähnliches Recht" wie ein Firmenwert i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG qualifiziert werden, sodass die Anschaffungskosten über einen Zeitraum von 15 Jahren steuerlich abgeschrieben werden können?

IX R 12/26 

Sächsisches FG, Urteil v. 16.7.2026, 8 K 203/24

Unternehmer

 

Grundstück/Verdeckte Gewinnausschüttung

Gehört bei der Unterwertveräußerung eines Grundstücks durch eine Kapitalgesellschaft an ihren alleinigen Gesellschafter der Betrag der unstreitig vorliegenden verdeckten Gewinnausschüttung zum Veräußerungspreis i. S. d. § 6b Abs. 2 Satz 1 EStG?

IX R 13/26 

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 21.4.2026, 6 K 1595/24

Unternehmer

 

Buchwert/Wirtschaftliches Eigentum 

Wurden die Voraussetzungen einer Übertragung zum Buchwert gem. § 20 Abs. 1 und Abs.  2 UmwStG für das Wirtschaftsgut Bürogebäude dadurch erfüllt, dass dem aufnehmenden Rechtsträger ein Dauernutzungsrecht an dem Bürogebäude eingeräumt wurde, durch das er das wirtschaftliche Eigentum an dem Bürogebäude als Gebäude auf fremdem Boden erworben hat?

X R 10/26 

FG Nürnberg, Urteil v. 21.1.2026, 3 K 1082/25

Unternehmer

 

Verschmelzung/Mitunternehmer

Ist bei der Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft, an der diese Kapitalgesellschaft bereits als Mitunternehmerin beteiligt war, Einbringungsgegenstand i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG der Betrieb der Mitunternehmerschaft als Ganzes oder lediglich der Mitunternehmeranteil desjenigen Gesellschafters, dem neue Anteile an der übernehmenden Kapitalgesellschaft gewährt werden, mit der Folge, dass das Passivüberhangverbot auf das gesamte übergehende Betriebsvermögen und nicht isoliert auf das (negative) Kapitalkonto des einbringenden Mitunternehmers anzuwenden ist?

X R 16/26 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 12.5.2026, 8 K 8102/24

Unternehmer

 

Namensrecht/Aktivierungsverbot

Unterliegt der kommerzialisierbare Teil des Namensrechts einer Influencerin, der im freiberuflichen Betrieb entstanden ist, dem Aktivierungsverbot des § 5 Abs. 2 EStG und schließt dies eine Teilwert-Einlage in den späteren Influencer-Gewerbebetrieb nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG aus?

X R 17/26 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 22.4.2026, 1 K 1124/25

Schlagworte zum Thema:  Bundesfinanzhof (BFH) , BFH-Urteile , Anhängige Verfahren
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