Neue anhängige Verfahren im September 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im September 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
|Rubrik
|Thema
|Az. beim BFH/BVerfG und Vorinstanz
|Anleger
Grunderwerbsteuer/Erbauseinandersetzung
Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG auf Anteilsvereinigung i. S. v. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG bei Erbauseinandersetzung nach vorheriger Singularsukzession der Gesellschaftsanteile?
II R 16/26
FG Münster, Urteil v. 21.5.2026, 8 K 1592/24 GrE
|Unternehmer
Nießbrauch/Notwendiges Betriebsvermögen
Ist ein betrieblich genutztes Grundstück, das unter Nießbrauchsvorbehalt an den bisherigen Pächter und Betriebsinhaber übertragen und von diesem als Nießbraucher zu den bisherigen Konditionen an den neuen Eigentümer zurückverpachtet wird, notwendiges Betriebsvermögen, und darf das Finanzamt eine im Rahmen einer früheren Betriebsprüfung erfolgte fehlerhafte Nichtzuordnung zum Betriebsvermögen in der nächsten offenen Bilanz korrigieren, ohne dass sich der Steuerpflichtige hiergegen erfolgreich auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen kann?
III R 7/26
Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 12.3.2026, 3 K 26/25
|Unternehmer
Offenbare Unrichtigkeit/Gewinnfeststellung
Liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor, wenn in der elektronisch übermittelten Feststellungserklärung nur Vergütungen auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage sowie ein Saldo aus Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben, jedoch kein Gesamthandsverlust erklärt werden und das FA einen entsprechenden Feststellungsbescheid erlässt, obwohl sich der Gesamthandsverlust aus den Erläuterungen zur Erklärung und der E-Bilanz ergibt und dem Bearbeiter die Unstimmigkeit aufgefallen war?
IV R 10/26
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 7.10.2025, 5 K 2009/24
|Unternehmer
Umsatzsteuerbefreiung/Digitale Gesundheitsanwendung
Können Umsätze aus der Bereitstellung einer digitalen Gesundheitsanwendung der Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 1 UStG unterfallen?
V R 15/26
Sächsisches FG, Urteil v. 5.3.2026, 8 K 1043/25
|Unternehmer
Rückwirkendes Ereignis/Vorjahresendvermögen
Stellt eine Korrektur des Vorjahresendvermögens in einer Bilanz nicht lediglich eine andere rechtliche Beurteilung dar, sondern ein Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit, das sich auf den der Besteuerung für das Folgejahr zugrundeliegenden Sachverhalt auswirkt?
VI R 9/26
FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil v. 11.6.2026, 1 K 11/21
Arbeitnehmer
Option/Arbeitnehmer
Sind Vergütungen aus virtuellen Optionsprogrammen, die einem (ehemaligen) Arbeitnehmer zufließen, als (nachträgliche) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gem. § 19 EStG oder als Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG zu qualifizieren, wenn der Arbeitnehmer die Option zwar nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags, aber vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Wege einer entgeltlichen Sicherung der während des Arbeitsverhältnisses angesparten virtuellen Optionen erwirbt und das Ausübungsereignis (Auszahlungszeitpunkt) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt?
VIII R 14/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 9.6.2026, 4 K 2195/22
Unternehmer
Immaterielles Wirtschaftsgut/Anlagevermögen
Kann eine entgeltlich erworbene Internet-Domain, deren Bezeichnung mit dem Markennamen übereinstimmt, als abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut und als "ähnliches Recht" wie ein Firmenwert i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG qualifiziert werden, sodass die Anschaffungskosten über einen Zeitraum von 15 Jahren steuerlich abgeschrieben werden können?
IX R 12/26
Sächsisches FG, Urteil v. 16.7.2026, 8 K 203/24
Unternehmer
Grundstück/Verdeckte Gewinnausschüttung
Gehört bei der Unterwertveräußerung eines Grundstücks durch eine Kapitalgesellschaft an ihren alleinigen Gesellschafter der Betrag der unstreitig vorliegenden verdeckten Gewinnausschüttung zum Veräußerungspreis i. S. d. § 6b Abs. 2 Satz 1 EStG?
IX R 13/26
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 21.4.2026, 6 K 1595/24
Unternehmer
Buchwert/Wirtschaftliches Eigentum
Wurden die Voraussetzungen einer Übertragung zum Buchwert gem. § 20 Abs. 1 und Abs. 2 UmwStG für das Wirtschaftsgut Bürogebäude dadurch erfüllt, dass dem aufnehmenden Rechtsträger ein Dauernutzungsrecht an dem Bürogebäude eingeräumt wurde, durch das er das wirtschaftliche Eigentum an dem Bürogebäude als Gebäude auf fremdem Boden erworben hat?
X R 10/26
FG Nürnberg, Urteil v. 21.1.2026, 3 K 1082/25
Unternehmer
Verschmelzung/Mitunternehmer
Ist bei der Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft, an der diese Kapitalgesellschaft bereits als Mitunternehmerin beteiligt war, Einbringungsgegenstand i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG der Betrieb der Mitunternehmerschaft als Ganzes oder lediglich der Mitunternehmeranteil desjenigen Gesellschafters, dem neue Anteile an der übernehmenden Kapitalgesellschaft gewährt werden, mit der Folge, dass das Passivüberhangverbot auf das gesamte übergehende Betriebsvermögen und nicht isoliert auf das (negative) Kapitalkonto des einbringenden Mitunternehmers anzuwenden ist?
X R 16/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 12.5.2026, 8 K 8102/24
Unternehmer
Namensrecht/Aktivierungsverbot
Unterliegt der kommerzialisierbare Teil des Namensrechts einer Influencerin, der im freiberuflichen Betrieb entstanden ist, dem Aktivierungsverbot des § 5 Abs. 2 EStG und schließt dies eine Teilwert-Einlage in den späteren Influencer-Gewerbebetrieb nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG aus?
X R 17/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 22.4.2026, 1 K 1124/25
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
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Mündliche Verhandlungen zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
172
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
155
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
131
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Abschreibung für eine Produktionshalle
107
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
92
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Wirksamkeit von nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangenen „Erstattungsbescheiden“
86
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Rückforderung von Kindergeld bei fehlendem Kontakt zum Kind
75
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Zufluss von nicht ausgezahlten Darlehenszinsen eines beherrschenden Gesellschafters
72
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Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im Laufe des Erhebungszeitraums
71
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Zum Rangverhältnis der Kindergeldberechtigten
01.10.2026
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Steuersatzermäßigung im Hotel
01.10.2026
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Neue anhängige Verfahren im September 2026
01.10.2026
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Alle am 1.10.2026 veröffentlichten Entscheidungen
01.10.2026
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Weihnachtsfeier für Handelsvertreter und Montagepartner
29.09.2026
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Steuerfreie Einlagenrückgewähr aus einer EU-Kapitalgesellschaft
28.09.2026
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Abgrenzung Vermietungsleistung oder Vermittlungsleistung?
28.09.2026
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Doppelte Haushaltsführung bei Selbständigen
28.09.2026
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Fahrten zum Lotsrevier sind Reisekosten
28.09.2026
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Alle am 24.9.2026 veröffentlichten Entscheidungen
24.09.2026