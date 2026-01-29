BFH: Alle am 29.1.2026 veröffentlichten Entscheidungen

Alle am 29.1.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Zur Verfassungsmäßigkeit des Kriteriums der Haushaltszugehörigkeit beim Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten
Der Senat ist nicht überzeugt, dass § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG insofern verfassungswidrig ist, als der Sonderausgabenabzug die Haushaltszugehörigkeit des Kindes voraussetzt. Dies gilt auch, soweit die Betreuungsaufwendungen desjenigen Elternteils, der das Kind nicht in seinen Haushalt aufgenommen hat, nicht mehr durch den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf abgedeckt sind.
Spendenabzug bei Zuwendungen an eine in der Schweiz ansässige Stiftung
Die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 des AEUV wird nicht dadurch verletzt, dass die steuerliche Berücksichtigung einer Spende an eine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässige Stiftung den im Mitgliedstaat des Spenders geltenden nationalen Anforderungen unterworfen wird.
Anforderungen an die Festsetzung eines Verspätungszuschlags im Jahr 2019; Rechtscharakter der FAQ-Corona des BMF vom 14.12.2021 und Vertrauensschutz
Die im Zuge der Corona-Pandemie für das Jahr 2019 durch Art. 97 § 36 des EGAO gesetzlich verlängerten Fristen des § 149 Abs. 3 AO sind auch für die Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach § 152 Abs. 2 Nr. 1 AO zu beachten. Die Fristverlängerung durch das EGAO zur Abgabenordnung ist keine Fristverlängerung im Sinne des § 152 Abs. 3 Nr. 1 AO.
Zur Änderung bestandskräftiger Einkommensteuerbescheide gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO im Fall der Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe
Nach Art. 97 § 9 Abs. 5 EGAO kommt eine auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gestützte Änderung eines bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids zum Zwecke der Zusammenveranlagung dann nicht mehr in Betracht, wenn die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in die Ehe nach dem 31.12.2019 erfolgt ist oder der Antrag auf Änderung des Bescheids erst nach dem 31.12.2020 gestellt wurde.
Eingeschränkte Anwendung der investmentrechtlichen Teilfreistellung auf Veräußerungsverluste im Anwendungsbereich von § 56 InvStG
§ 20 Abs. 1 Satz 1 InvStG (Teilfreistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein für die Zeit vom 1.1.2018 bis zur Veräußerung der Investmentanteile nach neuem Recht ermittelter Ver-äußerungsverlust von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen (ausgenommen bestandsgeschützte, vor dem 1.1.2009 angeschaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass die fiktiven Anschaffungskosten zum 1.1.2018 die historischen Anschaffungskosten der veräußerten Anteile übersteigen.
Eingeschränkte Anwendung der investmentrechtlichen Teilfreistellung auf Veräußerungsverluste im Anwendungsbereich von § 56 InvStG
§ 20 Abs. 1 Satz 1 InvStG (Teilfreistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein für die Zeit vom 1.1.2018 bis zur Veräußerung der Investmentanteile nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsverlust von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen (ausgenommen bestandsgeschützte, vor dem 1.1.2009 angeschaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass die fiktiven Anschaffungskosten zum 1.1.2018 die historischen Anschaffungskosten der veräußerten Anteile übersteigen.
Zum Besitz im Kaffeesteuerrecht
Im Fall der Durchfuhr von Röstkaffee durch das Steuergebiet hält derjenige den Kaffee in Besitz und wird Steuerschuldner nach § 17 Abs. 2 Satz 3 KaffeeStG in der bis 31.10.2022 geltenden Fassung, der die unmittelbare Sachherrschaft über den Kaffee ausübt.
Alle am 22.1.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
-
Zeitpunkt der Vereinnahmung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UStG bei Überweisungen
451
-
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen
363
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
295
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
284
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
273
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
250
-
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätten bei Selbstständigen
2111
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
204
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
179
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
174
-
Verfassungsmäßigkeit des Kriteriums der Haushaltszugehörigkeit
29.01.2026
-
Verspätungszuschlag und Corona-Krise
29.01.2026
-
Alle am 29.1.2026 veröffentlichten Entscheidungen
29.01.2026
-
Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins
28.01.2026
-
Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer angestellten Flugbegleiterin
28.01.2026
-
Unterschrift des Insolvenzverwalters reicht bei Antragsveranlagung aus
26.01.2026
-
Genussrechtsausschüttungen kein Arbeitslohn
26.01.2026
-
Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Kapitaleinkünfte
26.01.2026
-
Glyzerin als Ersatzstoff für Tabakwaren
26.01.2026
-
Sperrfristverstöße bei Umwandlung in eine GmbH
23.01.2026