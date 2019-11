ECOVIS RTS in Baden Digitalisierung Rechnungslegung

3 Fragen an Andreas Tischler 1. Haufe: Was halten Sie von der These "In der agilen Welt ist das Mindset der Leute wichtiger als Tools und Methoden"? Tischler: Viel, da in der Zukunft die enge Ausrichtung auf die individuellen Kundenwünsche immer wichtiger wird. Tools und Methoden helfen dabei nur bedingt. Es kommt mehr darauf an, eigenständige Aktivität auch auf Mitarbeiterebene zu erreichen und in der Kanzlei zu leben, dass alle Mitarbeiter unternehmerischer denken und handeln. 2. Eignen sich bestimmte Mandantengruppen/Branchen besonders gut für den Einstieg in die Digitalisierung? Tischler: Ja, nämlich Unternehmen, die selbst bereits fortschrittlich und zukunftsorientiert arbeiten möchten. Nennen möchte ich da insbesondere die Software-Branche sowie alle Unternehmen, die technisch viel entwickeln. Da gibt es mandantenseitig schon ein breites Spektrum von Digitalisierungsinteressierten bis hin zu -verweigerern. 3. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kanzlei weiterhin veränderungsbereit bleibt und keine neuen Entwicklungen verpasst? Tischler: Wir sind im regelmäßigen Austausch mit Berufskollegen und -kolleginnen in Arbeits- und Benchmarkgruppen und pflegen den Erfahrungsaustausch im eigenen Netzwerk auch durch Workshops. Wir haben eine enge Verbindung zur Entwicklungsabteilung und dem Team von DATEV. In der Kanzlei haben wir sowohl auf Mitarbeiter- als auch Kanzleileitungsebene offene Augen und Ohren für Kundenwünschen aus der aktuellen Arbeit. Zudem beobachten wir in der Geschäftsführung intensiv digitale Entwicklungen und Trends.