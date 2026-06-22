Norddeutsche Vorschläge für Erbschaftsteuerreform
Ziel der Finanzminister der norddeutschen Länder (Nord-FM) ist eine verfassungsfeste, administrativ praktikable und mindestens aufkommensstabile Erbschaftsteuer, die Steuergerechtigkeit stärkt und gleichzeitig Unternehmen sowie Arbeitsplätze schützt.
Milliardenschwere Gerechtigkeitslücken schließen und Familienstiftungen als Sparmodelle verhindern
Besonderen Reformbedarf sehen die Nord-FM bei den bestehenden Ausnahmen (Verschonungsregelungen) für große Betriebsvermögen. In der Praxis können derzeit sehr hohe Vermögen teilweise nahezu steuerfrei übertragen werden. Allein 2024 seinen bundesweit in 45 Fällen ursprünglich festgesetzte Steuern von 3,6 Mrd. EUR auf lediglich rund 200 Mio. EUR reduziert worden– ein Steuererlass von ca. 95 Prozent. Insbesondere sog. Familienstiftungen würden inzwischen offen als Steuersparmodelle beworben, um Vermögende künstlich "mittellos" erscheinen zu lassen.
Hier sollten nach Ansicht der Nord-FM Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt und eine Art Mindestbesteuerung großer Vermögen sichergestellt werden. Ziel sei mehr Belastungsgleichheit zwischen verschiedenen Vermögensarten.
Arbeitsplätze schützen
Gleichzeitig betonen die Nord-FM, dass die Reform ausdrücklich darauf abzielt, Betriebe in ihrer Existenz zu sichern und Unternehmensnachfolgen weiter zu ermöglichen. Deshalb sprechen sie sich dafür aus, die Stundungsmöglichkeiten auszuweiten und im Gegenzug die Verschonungsregelungen zu ändern. Unternehmen sollten aus ihrer sicht Erbschaftsteuern über längere Zeiträume zahlen können, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und Investitionen sowie Arbeitsplätze zu sichern.
Immobilienprivilegien auf den Prüfstand
Auch steuerliche Sonderregeln für große Wohnungsunternehmen smächten die Nord-FM überprüfen. Die steuerliche Begünstigung dürfe künftig nicht mehr allein von formalen Kriterien wie der Zahl der Wohnungen abhängen. Entscheidend müsse vielmehr sein, ob tatsächlich unternehmerische Leistungen erbracht werden oder ob es sich lediglich um reine Vermögensverwaltung handelt. Ziel sei eine bundesweit einheitliche und rechtssichere Anwendung der Regeln.
Prüfbedarf bei Freibeträgen und Tarif
Bei Freibeträgen und Tarifen sehen die Finanzressorts der Nordländer ebenso Reformbedarf. Diskutiert wird unter anderem statt der bisherigen Freibeträge, die alle 10 Jahre in Anspruch genommen werden können, ein möglicher Lebensfreibetrag, der so nur die Höhe des übertragenen Vermögens berücksichtigt und nicht mehr den Zeitpunkt der Übertragung. Dabei handele es sich jedoch zunächst ausdrücklich nur um einen Prüfauftrag. Entscheidend seien Verwaltungspraktikabilität, Verteilungsgerechtigkeit und stabile Einnahmen für die Länder.
Kritisch betrachten die Finanzministerin und Finanzminister Modelle einer pauschalen "Flat Tax". Studien zeigten, dass solche Konzepte kleinere und mittlere Erbschaften stärker belasten würden, wenn das Steueraufkommen insgesamt stabil bleiben soll.
Die Erbschaftsteuer steht aktuell im Fokus der Debatte um mögliche Steuerreformen. Es wird erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht im Laufe des Jahres eine Entscheidung zur Erbschaftsteuer mit wesentlichen Hinweisen zum Reformbedarf treffen wird.
Positionspapier der Nord-FM zur Weiterentwicklung der Erbschaftsteuer
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Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2026
691
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Neuntes Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes verabschiedet
493
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Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
469459
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Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
4063
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Voraussetzungen und Besonderheiten der steuerfreien Aktivrente
3854
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E-Rechnung
3819
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Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
264
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Schonfrist für Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024
246
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Behindertenpauschbetrag: Höhe, Anspruch & Steuer-Tipps
1281
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Unbare Altenteilsleistungen in der Land- und Forstwirtschaft
125
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Norddeutsche Vorschläge für Erbschaftsteuerreform
22.06.2026
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Stellungnahme der BStBK zum Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026
17.06.2026
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Bundesrat fordert Klarheit bei der Umsatzsteuer für Sportvereine
16.06.2026
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Neuntes Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes verabschiedet
12.06.2026
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Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zum Investitionsabzugsbetrag
09.06.2026
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Experten fordern Obergrenze beim Ehegattensplitting
03.06.2026
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Regierungsentwurf zum Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze
28.05.2026
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Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2026
27.05.2026
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Steuer- und Sozialreformen ohne 1.000-Euro-Prämie
15.05.2026
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei strafrechtlicher Vermögensabschöpfung
13.05.2026