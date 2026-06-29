Neue Gesetze gegen Steuerhinterziehung in Kürze
Es gehe auch darum, die vielen steuerehrlichen Privatleute und Unternehmen zu schützen, sagte er nach einem Treffen mit den Länder-Finanzministern in Perl-Nennig (Saarland). Deswegen werde das Ministerium "in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges an Gesetzen vorlegen, die das Thema der Geldwäschebekämpfung, der Steuerbetrugsbekämpfung, auf den Weg bringen."
Die Einführung einer Registrierkassenpflicht sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden und werde jetzt umgesetzt. Wenn in Gaststätten Schilder "Cash Only" verkündeten, dann werde Steuerbetrug "zumindest angedeutet". Zugleich wolle man auf die Papier-Bonpflicht verzichten.
Mindestens eine Option, bargeldlos zu zahlen
Schrodi verwies auf Berechnungen, wonach die Umsatzsteuerhinterziehung wegen nicht effektiver Umsetzung bestehender Gesetze zwischen 10 und 15 Mrd. EUR im Jahr betrage. Hier müsse man "für Steuergerechtigkeit sorgen".
Es müsse künftig mindestens eine digitale Möglichkeit zum Bezahlen geben, sagte Schrodi. Das stehe auch im Koalitionsvertrag. Dies bedeute nicht die Abschaffung des Bargelds, sagte der Vorsitzende der Konferenz der Länder-Finanzminister, Bremens Ressortchef Björn Fecker (Grüne). "Das nimmt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten von Steuerbetrug."
Der nordrhein-westfälische Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) sagte: "Soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass wir den legalen Agierenden faire Wettbewerbsbedingungen geben. Das geht vom Gastronomen bis zum großen Unternehmen." Auch das Mitführen von "großen Bargeldmengen" müsse neu geregelt werden, damit Deutschland nicht mehr "eine besondere Drehscheibe" für den Transport von Geld mit ungeklärter Herkunft bleibe.
-
Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2026
803
-
Neuntes Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes verabschiedet
722
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
478459
-
E-Rechnung
4279
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
4003
-
Voraussetzungen und Besonderheiten der steuerfreien Aktivrente
3724
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
256
-
Schonfrist für Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024
199
-
Unbare Altenteilsleistungen in der Land- und Forstwirtschaft
131
-
Behindertenpauschbetrag: Höhe, Anspruch & Steuer-Tipps
1271
-
Stellungnahme des DStV zum Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026
29.06.2026
-
Neue Gesetze gegen Steuerhinterziehung in Kürze
29.06.2026
-
EU-Kommission verabschiedet Steuervereinfachungspaket
25.06.2026
-
Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes
25.06.2026
-
Wegfall der 150-EUR-Zollfreigrenze ab 1.7.2026
23.06.2026
-
Norddeutsche Vorschläge für Erbschaftsteuerreform
22.06.2026
-
Stellungnahme der BStBK zum Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026
17.06.2026
-
Bundesrat fordert Klarheit bei der Umsatzsteuer für Sportvereine
16.06.2026
-
Neuntes Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes verabschiedet
12.06.2026
-
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zum Investitionsabzugsbetrag
09.06.2026