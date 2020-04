Lösung für Grenzpendler nach Luxemburg im Homeoffice gefunden

Das saarländische Ministerium für Finanzen und Europa und das BMF haben eine Lösung für Grenzpendler nach Luxemburg im Homeoffice erarbeitet, wonach die Arbeitstage der Grenzgänger, die aktuell von Zuhause aus arbeiten, wie normale Arbeitstage in Luxemburg verrechnet werden.

Deutsche Grenzpendler, die in Luxemburg beschäftigt sind, besteuern ihren Arbeitslohn grundsätzlich in Luxemburg, so die Regelung im Art. 14 DBA Deutschland-Luxemburg.

Nach einer Verständigungsvereinbarung zwischen Deutschland und Luxemburg bleibt es auch dann bei der Besteuerung in Luxemburg, wenn die Grenzpendler ihrer Tätigkeit an höchstens 19 Tagen in Deutschland, etwa im Home Office nachgehen. Überschreiten sie allerdings diese Grenze, besteuert Deutschland die Tage, an denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wohnort (z. B. im Home Office) tätig waren.

Konsultationsvereinbarungen mit Luxemburg

Um die gefundene Ausnahmeregelung rechtlich abzusichern, werde das BMF zeitnah in dafür erforderlichen Konsultationsvereinbarungen mit Luxemburg eintreten.

FinMin Saarland, Meldung v. 31.3.2020

www.saarland.de