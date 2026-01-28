LfSt Rheinland-Pfalz

Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden

Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden
Für Steuererklärungen, die in Papierform oder elektronisch beim Finanzamt eingereicht werden, erhalten Bürger im Jahr 2026 ihren Steuerbescheid noch per Post. Doch ab 2027 steht eine Änderung an. 

Widerspruchsmöglichkeit zur digitalen Bekanntgabe ab 2027

Ab 2027 geht das Finanzamt bei elektronisch übermittelten Steuererklärungen automatisch davon aus, dass auch der Steuerbescheid elektronisch übermittelt werden soll. Wer dies nicht möchte, muss der digitalen Bekanntgabe mit einem Antrag im ELSTER-Konto aktiv widersprechen. Aktuell steht die elektronische Widerspruchsmöglichkeit noch nicht zur Verfügung. Dies wird erst im Laufe des Jahres 2026 der Fall sein. 

Allerdings gibt die Finanzverwaltung die Empfehlung an alle Steuerpflichtige, ein ELSTER-Benutzerkonto einzurichten und die elektronische Kommunikation schon jetzt zu aktivieren, um von den Vorteilen der digitalen Bekanntgabe zu profitieren. 

LfSt Rheinland-Pfalz, Meldung v. 26.1.2026

