Rechte bei Corona-Absagen von Konzerten, Veranstaltungen, Reisen

Deutschlandweit werden Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 abgesagt. Auch Konsumenten scheuen das Bad in der Menge oder stornieren gebuchte Reisen oder Veranstaltungen. Wie ist hier die Rechtslage: Was müssen Verbraucher zahlen, was wird ihnen erstattet? Was gilt als höhere Gewalt oder berechtigte Verhinderung? Ein Überblick.

Im Zuge der Corona-Pandemie tauchen immer häufiger rechtliche Fragen im Zusammenhang mit abgesagten Fußballspielen, ausgefallenen Messen, abgesagten Konzerten, Lesungen oder Theaterveranstaltungen auf. Die wesentliche Frage lautet in diesen Fällen, wer trägt die Kosten? Der Teufel steckt dabei oft im Detail. Besonders diffizil wird es, wenn Verbraucher ihrerseits bereits gebuchte und bezahlte Leistungen wie Reisen aus Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht in Anspruch nehmen wollen.

Welche Ansprüche entstehen bei wegen des Corona-Pandemie abgesagte Veranstaltungen?

Im Grundsatz gilt: Sagt ein Veranstalter ein Konzert, eine Reise, ein Fußballspiel, eine Messe, eine Lesung oder auch die gebuchte Kreuzfahrt aus eigener Initiative ab, so erbringt er nicht die vertraglich vereinbarte Leistung und verliert damit auch den Anspruch auf die Gegenleistung. Bereits erhaltene Geldbeträge muss er zurückzahlen. Der Anspruch des Verbrauchers auf Rückzahlung richtet sich in der Regel unmittelbar gegen den Veranstalter. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn die Veranstaltung über einen Vermittler gebucht wurde. Vom Vermittler erhobene Gebühren muss allerdings dieser zurückzahlen.

Hinweis: Manche Veranstalter behalten sich in ihren AGB vor, im Falle höherer Gewalt von der Leistungspflicht und der Pflicht zur Rückzahlung frei zu sein. Eine solche Klausel ist nach der Rechtsprechung des EuGH unwirksam (EuGH, Urteil v. 26.9.2013, C 509/11).

Rechtslage bei Verschiebung wegen Corona auf einen neuen Veranstaltungstermin

Wird die Veranstaltung auf einen für den Verbraucher ungünstigen Termin verschoben, hat der Verbraucher ebenfalls einen Anspruch auf Rückgewähr bereits erbrachter Leistungen, es sei denn die gebuchte Veranstaltung war nicht zu einem fixen Termin zugesagt. Dauerkartenbesitzer erhalten anteilige Erstattungen.

Hinweis: Sogenannte Ticketversicherungen treten in der Regel nur in den Fällen ein, in denen der Verbraucher aus gesundheitsbedingten Gründen oder wegen eines Unglücksfalls nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, nicht aber bei einem Veranstaltungsausfall.

Folgen eine Corona bedingten Insolvenz des Veranstalters

Die Wirtschaft wird von der Pandemie im Bereich der Veranstaltungen, Event-Organisation etc. stark gebeutelt. Wird ein Veranstalter aufgrund einer hohen Zahl ausgefallener Veranstaltungen insolvent, so haben Verbraucher bei Rückzahlungen eher schlechte Karten. Sie haben nur einen Anspruch gegen die Insolvenzmasse.

Rechtslage bei Corona bedingter Stornierung einer Reise

Gemäß § 651 h Abs. 1 BGB kann bei Pauschalreisen ein Reisender vor Reisebeginn jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Gemäß § 651 h Abs. 1 Satz 3 BGB kann der Reiseveranstalter jedoch eine angemessene Entschädigung (Stornogebühr) verlangen.

Kostenfrei ist der Rücktritt gemäß § 651 h Abs. 3 BGB aber dann, wenn es am Zielort oder in unmittelbarer Nähe zu unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen kommt, die die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen oder gefährden. Hierzu gehören auch Epidemien. Eine solche Beeinträchtigung muss aber zum Zeitpunkt der Reise vorliegen oder es muss deren unmittelbarer Eintritt zu befürchten sein. Dazu gehört auch die komplette Sperrung eines Gebiets. Eine Reisewarnung der WHO, des Auswärtigen Amts oder auch des Robert Koch Instituts (RKI) können ein Indiz für das Vorliegen solcher außergewöhnlichen Umstände sein. Das RKI stuft neuerdings die unmittelbar an der deutschen Grenze liegenden Regionen Elsass und Lothringen als Risikogebiete ein.

Wichtig: Wenn der Verbraucher eine Reise aus bloßer Angst vor Ansteckung storniert, tut er dies auf eigenes Risiko und muss in der Regel eine Stornogebühr zahlen, die bei sehr kurzfristigen Stornierungen die Höhe des vollen Reisepreises erreichen können.

Hinweis: Die Reiserücktrittsversicherung zahlt nur, wenn der Reisende selbst erkrankt, nicht aber bei Angst vor Ansteckung.

Ausfall einzelner Programmpunkte einer Reise wegen Corona

Lässt der Reiseveranstalter- beispielsweise bei einer Kreuzfahrt - zum Schutz vor Ansteckungsgefahren einzelne Programmpunkte ausfallen, so hat der Reisende ein Recht auf Minderung. Betrifft der entfallene Programmpunkt den wesentlichen Teil oder den Hauptzweck der Reiseleistung - Absage des Karnevals in Venedig - kann kostenfrei storniert werden.

Bei Individualreisen gestaltet sich die Rechtslage bei Corona-Ausfällen problematischer

Wenn wegen einer Gebietssperrung eine Anreise zum Hotel nicht möglich ist, sind nach deutschem Recht keine Hotelkosten zu zahlen, weil der Hotelier die vereinbarten Leistungen dem konkreten Kunden nicht zur Verfügung stellen kann. Im Ausland ist dies allerdings unterschiedlich geregelt. Bei Absage von Flügen wegen außergewöhnlicher Umständen durch die Airline besteht Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises, jedoch im Fall höherer Gewalt nicht auf die pauschale Ausgleichszahlung nach der EU-FluggastrechteVO.

Kulanzangebote bei der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn ist verpflichtet, im Fall von Ausfällen oder Verspätungen ab 60 Minuten auch im Falle höherer Gewalt die nach den Bahnbedingungen vorgesehenen Entschädigungen zu zahlen. Die Deutsche Bahn bietet ihren Kunden darüber hinaus zur Zeit an, die Kosten zu erstatten, wenn die Zugfahrt wegen eines coronabedingten Wegfalls des Reiseanlasses storniert wird, zum Beispiel bei Ausfall einer Messe oder eines Events. Dies gilt aber nicht für am Veranstaltungsort individuell gebuchte Hotels, hier besteht kein Recht auf kostenfreie Stornierung.

Unklare Rechtslage bei Einreisesperren

In Israel gilt eine komplette Einreisesperre für Deutsche und ab dem 14. März für Europäer in die USA. Hier ist ein kostenfreier Rücktritt von einer gebuchten Pauschalreise dann möglich, wenn man diese Sperre als einen außergewöhnlichen Umstand am Zielort bewertet. Einige Reisejuristen argumentieren allerdings, dass die Gründe für die Nichtdurchführbarkeit der Reise in diesen Fällen in der Person des Reisenden (Nationalität) läge. Wenn sich diese Rechtsansicht durchsetzt, wäre ein kostenfreier Rücktritt nicht möglich. Rechtsprechung hierzu ist bisher nicht ersichtlich. Auf die Gerichte dürfte im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus nicht nur in dieser Frage noch einiges an Auslegungsarbeit warten.

