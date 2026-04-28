Zweitunfall ändert nichts an der Haftung des Erstschädigers

2 Schadensfälle kurz hintereinander: Der Verursacher des Erstschadens haftet auch dann auf die volle Schadenssumme, wenn der Geschädigte infolge des Zweitunfalls im Ergebnis mehr Geld erhält als sein Fahrzeug wert war.

Der BGH hat zu einer in der Schadenspraxis der Versicherer gar nicht so seltenen Fallkonstellation eine Grundsatzentscheidung getroffen: Ein Fahrzeug wird durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Geschädigte rechnet fiktiv auf Gutachtenbasis ab. Noch vor Zahlung der Schadenssumme wird das gleiche Fahrzeug erneut in einen Unfall verwickelt. Die umstrittene Frage, ob der erste Schaden dennoch voll ersatzfähig bleibt, hat der BGH nun klar beantwortet. Der spätere Schaden führt nicht zur Reduzierung des ursprünglichen, auf Grundlage einer fiktiven Schadensabrechnung geltend gemachten Schadensbetrages.

Garagentor prallte auf Fahrzeugdach

Die Klägerin hatte die Beklagte auf Schadenersatz in Anspruch genommen, nachdem ihr Fahrzeug durch ein herabfallendes Garagentor am Dach beschädigt worden war. Der hinzugezogene Sachverständige schätzte den Wiederbeschaffungswert für das Fahrzeug auf 2.900 EUR, den verbleibenden Restwert des Fahrzeugs auf 685 EUR.

Zweitschaden vor dem Erstschaden reguliert

Ca. 6 Wochen nach dem Schadensfall wurde das Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt und erneut beschädigt. Nach dem weiteren Sachverständigengutachten betrug der Wiederbeschaffungswert für das (nicht reparierte) Fahrzeug 2.100 EUR. Der Haftpflichtversicherer des Unfallgegners regulierte den Schaden mit einer Zahlung von 1.900 EUR. Ein Restkäufer zahlte der Klägerin 200 EUR, sodass der Zweitschaden auf Grundlage der Sachverständigenschätzung vollständig ausgeglichen war.

Versicherung forderte Vorteilsausgleichung

Die Versicherung des für den Erstschaden Verantwortlichen verweigerte nach einer erbrachten Teilzahlung in Höhe von 860 EUR weitere Zahlungen mit der Begründung, die Geschädigte dürfe nach dem Erhalt des Ausgleichs für den Zweitschaden finanziell nicht besser stehen als sie ohne die beiden Schadensereignisse stehen würde. Die nach dem späteren Verkehrsunfall erhaltenen Zahlungen in Höhe von insgesamt von 2.100 EUR müsse sie sich im Rahmen der Vorteilsausgleichung anrechnen lassen. Unter Berücksichtigung des für den Erstschaden gezahlten Betrages in Höhe von 860 EUR habe sie bereits mehr erhalten als den von dem ursprünglichen Sachverständigen geschätzten Restwert des Fahrzeugs in Höhe von 2.900 EUR.

Vorinstanzen wiesen Klage auf vollen Schadenersatz ab

Mit dieser Argumentation war die Klägerin nicht einverstanden und forderte vor Gericht für den Erstschaden eine weitere Zahlung in Höhe von 1.355 EUR (Wiederbeschaffungswert 2.900 EUR abzüglich Restwert 685 EUR abzüglich vorgerichtlicher Zahlung von 860 EUR). Erst- und zweitinstanzlich blieb die Klage erfolglos. Die Gerichte vertraten die Auffassung, dass die Geschädigte nach allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen zwar den vollen Ersatz für ihren Schaden erhalten aber nicht bessergestellt werden solle, als sie ohne die beiden Schadensfälle stehen würde. Das Berufungsgericht rechnete vor, dass die Klägerin im Fall des Erfolgs ihrer Klage infolge der beiden Unfälle insgesamt einen Betrag in Höhe von 4.315 EUR erhalten würde. Damit würde sie angesichts eines geschätzten Wiederbeschaffungswertes von 2.900 EUR in einer mit dem Schadensrecht nicht zu vereinbarenden Weise bereichert.

Grundsätze fiktiver Schadensberechnung von Vorinstanzen verkannt

Mit ihrer Rechtsauffassung hatte die Vorinstanz nach der Revisionsentscheidung des BGH wesentliche Rechtsgrundsätze bei der Schadensbemessung verkannt. Richtig sei, dass bei einer Abrechnung auf Gutachtenbasis in Höhe der Kosten einer fiktiven Ersatzbeschaffung sich der Ersatzanspruch nach dem Wiederbeschaffungsaufwand bemisst, also nach der Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert des Unfallfahrzeuges im unbeschädigten Zustand und dem Restwert des beschädigten Fahrzeugs (BGH, Urteil v. 25.3.2025, VI ZR 174/24).

Späteres Schicksal der beschädigten Sache ohne Einfluss auf Schadenshöhe

Die Vorinstanzen hätten jedoch verkannt, dass bei einer fiktiven Schadensabrechnung das weitere Schicksal der beschädigten Sache grundsätzlich keine Rolle spielt. Für den Schadensersatzanspruch des Geschädigten sei es unerheblich, ob das Fahrzeug später erneut beschädigt wird oder nicht (BGH, Urteil v. 12.3.2009, ZR 88/08).

Vorteilsausgleichung nur bei innerem Zusammenhang

Der Grundsatz der Vorteilsausgleichung bedeute in diesem Kontext, dass dem Geschädigten diejenigen Vorteile zuzurechnen sind, die ihm in adäquatem Zusammenhang mit dem Schadensereignis zugeflossen sind. Damit solle ein gerechter Ausgleich zwischen den bei einem Schadensfall widerstreitenden Interessen herbeigeführt werden. Nach dem schadensrechtlichen Bereicherungsverbot müsse der Geschädigte sich auf seinen Schadensersatzanspruch die durch das Schadensereignis bedingten Vorteile anrechnen lassen.

Zweitschaden wirkt nicht auf Erstschaden zurück

Im konkreten Fall sah der Senat keinen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen der Beschädigung des Fahrzeugs durch das herabgefallene Garagentor und dem späteren Verkehrsunfall. Der nach dem Verkehrsunfall geleistete Schadensausgleich des Haftpflichtversicherers wirke sich deshalb nicht auf die Höhe des Schadensersatzanspruches der Klägerin aus dem ersten Schadensfall aus. Dies gelte auch dann, wenn die Klägerin infolge der zweiten Schadensregulierung „verdient“ haben sollte, denn das Schicksal der beschädigten Sache nach dem ersten Schadensfall sei für die fiktive Schadensabrechnung des Erstfalles ohne Bedeutung.

Auffälliges Missverhältnis der geschätzten Restwerte

Allerdings war der Rechtsstreit nach Auffassung des BGH noch nicht entscheidungsreif. Die Vorinstanz habe die Gründe für die auffällige Differenz zwischen den in den Gutachten angeführten Wiederbeschaffungswerten bzw. Restwerten nicht aufgeklärt. Nicht ohne weiteres nachvollziehbar sei, dass das Fahrzeug nach dem Erstschaden nur einen Restwert von 685 EUR gehabt haben soll, der Gutachter nach dem Zweitschaden dann aber den Fahrzeugwert des nicht reparierten Fahrzeugs noch auf 2.100 EUR geschätzt habe. Die Gründe dafür (erster Restwert zu niedrig oder zweiter Restwert zu hoch?) müssten noch geklärt werden, da die Richtigkeit der Sachverständigenschätzungen zwischen den Parteien streitig war.

Vorinstanz muss erneut entscheiden

Im Ergebnis hob der BGH die Entscheidung der Vorinstanz auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.





(BGH, Urteil v. 31.3.2026, VI ZR 100/25)