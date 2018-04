Eine Haftpflichtversicherung will der Geschädigten eines Verkehrsunfalls weniger als die Hälfte der Mietwagenkosten erstatten, weil es günstigere Angebote gab. Zu Recht?

Die geschädigte Frau, die an dem Unfall keine Schuld trug, mietete am Tag des Unfalls, in dessen Folge ihr kein fahrtüchtiges Kfz mehr zur Verfügung stand, einen Mietwagen an.