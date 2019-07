BGH: Rechtsanwalt muss für krankheitsbedingte Ausfälle vorsorgen

Bild: Haufe Online Redaktion Starke Rückenschmerzen eines Anwalts reichen nicht aus, um eine versäumte Berufungsbegründungfrist zu entschuldigen

Was gilt, wenn der Rechtsanwalt überraschend krank wird und es ihm nicht gelingt, in einer Fristsache einen Vertreter zu organisieren, er aber auch in gesunden Tagen keine rechtzeitige Vorsorge für solche Fälle getroffen hat. Wann besteht eine Aussicht auf Wiedereinsetzung?