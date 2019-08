Mountainbiker stürzt im Wald über Holzstämme, haftet die Kommune?

Bild: Haufe Online Redaktion Nicht immer hat ein Mountainbiker im Wald freie Fahrt

Mit welchen Gefahren, respektive Hindernissen müssen Waldbesucher im Allgemeinen und Radler im Speziellen im Wald rechnen? Bei Verletzungsfolgen von Waldbesuchern haftet der Waldbesitzer laut BGH-Rechtsprechung jedenfalls nicht für waldtypische Gefahren. Was waldtypisch ist und was nicht, erläuterte nun das OLG Köln in zwei Beschlüssen.