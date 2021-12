Folgen des Nichtbeachtens der aktiven Nutzungspflicht

Bild: EyeEm Wenn Anwälte sich weiter auf konventionellem Weg an die Gerichte wenden, kann das negative Prozessfolgen haben

Wird ein Schriftsatz nicht in der ab dem 1.1.2022 vorgeschriebenen Weise eingereicht, hat dies prozessualen Folgen wie u. U. die Unzulässigkeit der Klage oder die Verfristung des Rechtsmittels. Wie sehen die Vorgaben für die Übermittlung aus? Was gilt bei technischen Pannen und welche Formen der Ersatzeinreichung kommen in Betracht?