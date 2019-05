Unterhaltsanspruch nichtehelicher Mutter und neue Partnerschaft

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Bei eine Scheidung lässt eine neue Partnerschaft den Betreuungsunterhalt entfallen, was gilt bei nicht Verheirateten?

Das OLG Frankfurt a.M. hat eine mutige Entscheidung getroffen. Für geschiedene Mütter endet der Unterhalt, sobald sie einen neuen festen Partner haben. Nichteheliche Mütter will das OLG insoweit privilegieren und den Anspruch auch nach dem Zusammenleben in neuer Partnerschaft fortdauern lassen. Es setzt, wegen anderer Nachteile für die Mutter, einen anderen Verwirkungsmaßstab an. Ob das der BGH auch so sehen wird?