Im „War for Talents“ stehen Unternehmen vor der Herausforderung, passende Kandidat:innen für vakante Stellen zu finden, für die eigene Organisation zu gewinnen und langfristig zu halten. Damit das gelingt, sollten Organisationen Personalbeschaffung nicht mehr nur als reines Recruiting sehen, sondern als Talent Acquisition Prozess, der das Talent, den Menschen, in den Mittelpunkt rückt. Warum Talent Acquisition so wichtig ist und auf welche Bausteine es ankommt lesen Sie in diesem Whitepaper.

