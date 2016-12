Zurich ernennt Ann Haugh zur Chief of Staff

14.09.2012 | Personalie

Ann Haugh

Bild: 2007

Die Zurich Insurance Group hat die Amerikanerin Ann Haugh zur Chief of Staff ernannt. Sie wird sich von Zürich aus ab sofort um den Bereich Group Human Resources kümmern.

In der neu geschaffenen Position wird Haugh auch für die operativen Belange in den Bereichen Corporate Communications, Group Marketing und Group Strategy verantwortlich zeichnen. Die 41-Jährige berichtet an Martin Senn, Chief Executive Officer.

Haugh kam im Jahr 1996 zu Zurich, wo sie in Nordamerika bis zum Jahr 2002 verschiedene Führungspositionen inne hatte. Danach war sie mehrere Jahre unter anderem als Chief Operating Officer (COO) für die Executive Assurance Division von Arch Insurance Company in den USA tätig. In 2007 kehrte sie als COO Global Corporate in Nordamerika zu Zurich zurück und wurde im Jahr 2009 zum COO von Global Corporate weltweit ernannt. Seit Februar 2011 hat sie die Position als CEO Global Corporate in the UK inne.