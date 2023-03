Bald ist es soweit: Die Zukunft Personal öffnet wieder ihre Türen in Hamburg, Stuttgart und Köln. und wir sind auch dabei!

Bild: Haufe Online Redaktion Bald ist es soweit: Die Zukunft Personal öffnet wieder ihre Türen in Hamburg, Stuttgart und Köln. und wir sind auch dabei!

Die Messesaison der Zukunft Personal steht in den Startlöchern. Podien, interaktive Sessions, Vernetzung und Austausch warten auf Besucherinnen und Besucher. Auch vor Ort sind personalmagazin und neues lernen mit Podien zum Up- und Reskilling, BGM und dem Investment in Nachhaltigkeit – sogar mit Podcast-Aufzeichnung.

Es geht wieder los: Am 18. und 19. April startet die Zukunft Personal (ZP) Nord in Hamburg, gefolgt von der Zukunft Personal Süd vom 9. bis 10. Mai. Den Abschluss macht die große Zukunft Personal Europe in Köln im September (12. bis 14. September).

"The Big New": Die Zukunft Personal Messesaison beginnt

Die diesjährige Messreihe Zukunft Personal steht unter dem Leitmotiv "The Big New". Der Fokus der Messen liegt auf der rasanten Transformationen und den Herausforderungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind: technologischer Wandel und globale Krisen. "Mit unserem Leitmotiv wollen wir 2023 Lösungen und Trends erlebbar machen und den aktiven Dialog über neue Ansätze von HR und ihrer Business-Potenziale fördern", sagt Astrid Jaeger, Geschäftsführerin des Veranstalters spring Messe Management.

ZP Nord: Podium und Podcast zu Transformation und Skillmanagement

Am 18. April um 13 Uhr lädt die Redaktion "neues lernen" auf der Keynote Stage zu einem Podium, das auch die Transformation beleuchtet: "Up- und Reskilling: Wie gelingt der Wandel in der Arbeitswelt?" Dazu diskutieren Ralph Linde, Chief Learning Officer bei VW und Stefanie Hirte, Bereichsleiterin für HR-Marketing, Organisationsentwicklung und Weiterbildung bei Otto, moderiert von Kristina Enderle da Silva und Julia Senner.

Die Dekarbonisierung ist für die Automobilindustrie ein großer transformativer Marker: weg vom Verbrennermotor hin zur Elektromobilität. Erst vor Kurzem eröffnete VW den Emotion Room, der Teil der Upskilling-Strategie des Automobilherstellers ist. Genauso sind Digitalisierung und demographischer Wandel Teil der Transformation, vor denen Unternehmen stehen. Gerade die Digitalisierung spielt auch beim Versandhändler Otto GmbH & Co KG eine große Rolle. Das Besondere an diesem Podium in Hamburg: Der Talk wird zugleich für den Podcast "neues lernen" aufgezeichnet.

CHRO-Talk auf der ZP Süd: Investment (in) Nachhaltigkeit

Die Zukunft Personal Süd lädt die HR-Community im Mai in die Messe Stuttgart ein. Auf mehreren Bühnen erwarten die Besucherinnen und Besucher Vorträge, Panels und interaktive Formate. Auch das Personalmagazin ist mit dabei. Im "CHRO-Talk" spricht Redakteur Matthias Haller mit Sebastian Harrer, Chief People Officer der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) über das Thema Nachhaltigkeit. Der Titel des Podiums lautet: "Investment in Nachhaltigkeit – Investment Nachhaltigkeit: Welche ESG-Ziele die LBBW verfolgt". Im Anschluss an das Gespräch können die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen oder mitdiskutieren. Das Podium findet am 10. Mai von 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr auf der Keynote Stage statt.

#Whatsnext zeigt die Herausforderungen der hybriden Arbeit - und das Versagen des BGM

Sowohl auf der Personal Nord wie auf der Personal Süd werden die Ergebnisse der neuen #Whatsnext BGM Studie bekanntgegeben und diskutiert. Bereits zum dritten Mal hat die Techniker Krankenkasse (TK) in Kooperation mit dem IFBG und dem Personalmagazin die größte Arbeitgeberstudie zum betrieblichen Gesundheitsmanagement durchgeführt. Sie gibt einen Einblick in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der hybriden Arbeitswelt und zeigt auch, woran das betriebliche Gesundheitsmanagement krankt.

Unter der Moderation von Personalmagazin-Redakteurin Katharina Schmitt werden Mark Hübers (IFBG) und Fabian Krapf (beide IFBG) die Kernergebnisse der Studie vorstellen. In der anschließenden Podiumsdiskussion wird mit Gesundheitsfachleuten der TK, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Unternehmen der Frage nachgegangen, wie Unternehmen der Gefahr neuer Belastungen für die Gesundheit der Beschäftigten entgegenwirken können .

Sie finden die Veranstaltung:

Am 18. April von 11:00 bis 11:00 auf der Solution Stage 2 (Personal Nord).

Am 9. Mai von 9:30 bis 10:00 auf der Corporate Health Stage (Personal Süd)

Übrigens: Sowohl für die ZP Nord als auch die ZP Süd erhalten unsere Leserinnen und Leser ein Gratis-Ticket! Hier finden Sie alle Infos. Wir freuen uns, Sie vor Ort zu sehen!