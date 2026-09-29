Wie sieht die Zukunft von Arbeit aus? Es wird mehr um Skills und Aufgabenbündel gehen als um Rollen, sagt Christian Friedrich, Geschäftsführer bei der Haufe Akademie für Digital Learning Solutions. Der Podcast entstand auf der Zukunft Personal Europe in der Podcastbox der Haufe Akademie.

Podcast neues lernen: Direkt von der Zukunft Personal Europe

Christian Friedrich plädiert dafür, die Transformation auf drei Ebenen zu denken: Work – wohin geht die Arbeit?; Workbench – wie sieht der Werkzeugkasten für die Veränderung aus?; und Workforce – was bedeutet das für die Belegschaft? Wichtig sei vor allem, genau zu verstehen, wie stark die KI einzelne Bereiche verändert – bevor die ganze Organisation umgekrempelt wird.

Was noch kommt: Theater für Führungskräfte

Ein Führungskräfteprogramm der besonderen Art: Mit Improtheater haben Dirk Hoffmeister und Nils Balser, beide Senior Expert Health und Wellbeing bei Merck, ein Konzept entwickelt, um Führungskräfte in Sachen gesunde Führung zu stärken.

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