Podcast neues lernen

Podcast Folge 93: Skills schlagen Struktur

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Diese Folge entstand live auf der Zukunft Personal Europe. Darin spricht Christian Friedrich, Geschäftsführer bei der Haufe Akademie für Digital Learning Solutions, über die Zukunft der Arbeit – und warum Skills und Aufgabenbündel wichtiger werden als Rollen.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Wie sieht die Zukunft von Arbeit aus? Es wird mehr um Skills und Aufgabenbündel gehen als um Rollen, sagt Christian Friedrich, Geschäftsführer bei der Haufe Akademie für Digital Learning Solutions. Der Podcast entstand auf der Zukunft Personal Europe in der Podcastbox der Haufe Akademie.

Podcast neues lernen: Direkt von der Zukunft Personal Europe

Christian Friedrich plädiert dafür, die Transformation auf drei Ebenen zu denken: Work – wohin geht die Arbeit?; Workbench – wie sieht der Werkzeugkasten für die Veränderung aus?; und Workforce – was bedeutet das für die Belegschaft? Wichtig sei vor allem, genau zu verstehen, wie stark die KI einzelne Bereiche verändert – bevor die ganze Organisation umgekrempelt wird. 

Was noch kommt: Theater für Führungskräfte

Ein Führungskräfteprogramm der besonderen Art: Mit Improtheater haben Dirk Hoffmeister und Nils Balser, beide Senior Expert Health und Wellbeing bei Merck, ein Konzept entwickelt, um Führungskräfte in Sachen gesunde Führung zu stärken.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io .

 

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI) , Transformation
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
Bessere Suchergebnisse: Haufe als bevorzugte Quelle festlegen
Haufe als bevorzugte Quelle festlegen

Sie wollen mehr Qualität in Ihren Google-Suchergebnissen? Machen Sie Haufe mit wenigen Klicks zu Ihrer wichtigen Nachrichtenquelle!
Mini-Newsletter: Mit Lern-Empowerment zur lernenden Organisation
„personalmagazin - neues lernen“ Mini-Newsletter

Die Dynamik der Transformation fordert, dass Mitarbeitende schnell und selbstverantwortlich lernen, damit Organisationen im Wandel Schritt halten können. Doch was braucht es dafür?  Melden Sie sich jetzt zum Mini-Newsletter zum Thema Lern-Empowerment, Personalentwicklung und Leadership. an. Freuen Sie sich auf exklusive Inhalte aus „personalmagazin - neues lernen“. 
Haufe Shop: Mitarbeiterbindung
Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterbindung senkt die betrieblichen Kosten und fördert Wertschöpfung, Flexibilität und Innovationskraft im Unternehmen. Gunther Wolf beschreibt, wie Sie fachliches Know-how und Kompetenzen binden und erklärt den Weg zu einer mitarbeiterzentrierten Erfolgskultur mit zahlreichen Beispielen. 

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personalmagazin – neues lernen Newsletter - kostenlos und unverbindlich