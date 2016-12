20.12.2016 | CSR

Bilderserie: 11 Bilder Engagement für Kinder, Werte oder Umwelt - die prämierten Projekte des CSR Jobs Awards sind vielfältig.

Die Sieger des CSR Jobs Awards stehen fest. Elf Unternehmen wurden für ihre besondere Bereitschaft zur Übernahme sozialer Verantwortung (Corporate Social Responsibility) ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Köln standen ihre CSR-Projekte im Rampenlicht.

Elf Unternehmen erhielten Ende November den CSR Jobs Award 2016 in der alten Versteigerungshalle in Köln. Bereits zum dritten Mal hatte das Stellenportal csr-jobs.de diesen Preis ausgelobt für Arbeitgeber, die in besonderer Art Verantwortung übernehmen gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt.

CSR Jobs Award 2016: Auszeichnung für Corporate Social Responsibility

Bewerben für den Award konnten sich die Unternehmen mit speziellen Mitarbeiterprojekten in verschiedenen Kategorien wie beispielsweise Unternehmenskultur, Familien- oder Nachwuchsförderung, besonderen Kooperationen mit NGO oder soziales Engagement. Neu ausgeschrieben waren in diesem Jahr Auszeichnungen in der Kategorie „unsere Flüchtlingshilfe“ und „unsere neue Arbeitswelt“.

Positionierung als attraktiver Arbeitgeber

Ziel des Awards ist, die vielen Beispiele unternehmerischen Engagements bekannt zu machen und so auch die Positionierung des Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber zu stärken. Dr. Stefan Rennicke, Gründer von csr-jobs.de und Initiator des Awards, erklärt: „Viele Arbeitgeber haben spannende Programme und Projekte zur Mitarbeiterrekrutierung und -bindung entwickelt – nur werden diese Projekte leider von der Zielgruppe häufig gar nicht erst wahrgenommen. Der Award soll nicht nur herausragende Beispiele ins Rampenlicht rücken, sondern sie auch dauerhaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.“

Sieger des CSR Jobs Awards

Die folgenden Arbeitgeber wurden mit dem CSR Jobs Award 2016 ausgezeichnet:

Rewe Markt GmbH Kategorie "Unsere Familienkultur" Willenbrock Kategorie „Unser Nachwuchs“ Globus Kategorie „Unser soziales und gesellschaftliches Engagement“ E.G.O. Kategorie „Unser Personalmanagement TÜV Rheinland Kategorie „Unsere Werte" The Ritz Carlton, Wolfsburg Kategorie „Unsere Flüchtlingshilfe" Lesson Nine GmbH/Babbel Kategorie „Unsere neue Arbeitswelt“ Tui Group Kategorie „Unsere Kooperationen / NGOs“ Deutsche Bahn Sonderpreis Social Events Deutsche Telekom Sonderpreis Corporate Volunteering

(User-Preis) Hotel Estrel Berlin Sonderpreis Ausbildungskonzept

Das Personalmagazin war bei der Preisverleihung dabei: Das Video der Preisverleihung finden Sie hier.



