Julia Borggräfe Bild: Messe Berlin

Julia Borggräfe hat seit Kurzem die Geschäftsbereichsleitung für Human Resources bei der Messe Berlin inne. Sie folgt auf Barbara Grimming.

Borggräfe (38) berichtet an CEO Raimund Hosch und COO Christian Göke. Die Messe Berlin beschäftigt derzeit 726 Mitarbeiter. Borggräfe ist auch Partnerin beim Beratungsunternehmen Autenticon. Zuvor war sie bei der Daimler AG in Stuttgart als Senior Manager HR Western Europe Sales & Financial Services tätig.