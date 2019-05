L&D Pro mit Achtungserfolg gestartet

Die erste "Learning and Development Professionals" fand am 9. Mai 2019 in München statt. Das neue Format ist mit Erfolg gestartet, die erwarteten Besucherzahlen wurden übertroffen, so der Veranstalter. Das "Expofestival" wartete mit zahlreichen Vorträgen sowie Weiterbildungs- und E-Learning-Ausstellern auf.

Die Personalentwicklung müsse sich viel stärker als bislang an den Bedürfnissen der Lernenden ausrichten und dürfe nicht so sehr auf die Entwicklung neuer Tools und Lernformate fixiert sein. Das forderte Prof. Dr. Anja Schmitz vom Human Resources Competence Center an der Hochschule Pforzheim in ihrer Keynote auf der "Learning and Development Professionals" (L&D Pro), die am 9. Mai in München als Messeinnovation aus der Taufe gehoben wurde.

Weiterbildung muss sich stärker an Bedürfnissen der Lernenden orientieren

"Wir waren in den letzten Jahren sehr stark geprägt von den Angeboten, die wir in die Unternehmen hineinbringen wollten", erklärte Schmitz. "Diese Angebotsorientierung hat eine klare Ausrichtung an den Bedürfnissen der Lernenden verhindert." Wichtig sei es, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens lernten, selbstbestimmt zu lernen. Dazu müsse das Lernen an aktuellen Aufgabenstellungen und im Moment des Bedarfs erfolgen – formale und informelle Lernformen sollten sich unbedingt ergänzen.

Fokus auf Personalentwickler zahlt sich aus

Die L&D Pro ist eine Innovation des Mannheimer Messeveranstalters Bording Messe. Sie fand zum ersten Mal statt und hatte das Ziel, sich mit dem Vortragsprogramm und mit den Ausstellern ganz fokussiert auf Personalentwickler auszurichten. Die Tätigkeit der "Entwickler" werde immer wichtiger, weil in Zeiten der disruptiven Veränderungen jedes Unternehmen darauf angewiesen sei, dass seine Mitarbeiter bereitwillig und effektiv Neues dazulernten.

L&D-Pro-Veranstalter: Messe war ein Erfolg

Die Veranstalter, die die Messe wegen ihres Eventcharakters als "Expofestival" bezeichnen, konnten im ersten Anlauf 92 Aussteller (überwiegend E-Learning-Anbieter und Weiterbildungsakademien) gewinnen und sich über 612 Fachbesuchern aus den Personalentwicklungsabteilungen von Unternehmen freuen. Das sei ein Erfolg, da trotz der Beschränkung auf eine enge Zielgruppe mehr als die erwarteten 5oo Besucher in die Messehalle gekommen sind. Stellvertretend für die E-Learning-Aussteller erklärte die TTS Heidelberg: "Von der Fachmesse zum Lernevent – das war definitiv keine leere Versprechung. Insbesondere durch die Kombination der Messe mit verschiedenen Barcamps und anderen Highlights konnten viele neue Impulse gesetzt werden."