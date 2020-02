HR-Trends 2020: Fachkonferenzen zum gleichnamigen Buch

Die beiden Fachtagungen "HR-Trends 2020" beschäftigen sich mit aktuellen Entwicklungen und deren Bedeutung für ein zeitgemäßes Personalmanagement. Die Veranstaltungen basieren inhaltlich auf dem gleichnachmigen Fachbuch von Karlheinz Schwuchow und Joachim Gutmann.

Vielfältige Veränderungen stellen die Personalarbeit vor neue Herausforderungen: Die digitale Transformation, künstliche Intelligenz und People Analytics, Fachkräftemangel sowie der Demographische Wandel bestimmen die Zukunft der Arbeitswelt. Wie kann Human Resources (HR) zum Wegbereiter für Innovation und Veränderung werden? Was kommt auf Führungskräfte und Mitarbeiter im Jahr 2020 zu?

Konferenzen im Norden und im Süden

Antworten darauf suchen die Fachkonferenzen "HR-Trends 2020" am 19. März 2020 in Bremen und am 28. April 2020 in Nürnberg. In Bremen erörtert unter anderem Hans-Peter Kleitsch, Senior Vice President Human Resources bei MTU Aero Engines, wie latente Mitarbeiterpotentiale für die digitale Transformation entdeckt werden können. Dirk Stoltenberg, Group Head Human Resources bei der Oetiker-Gruppe, beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Intelligenz in der Personalauswahl.

In Nürnberg wiederum gib Claudia de Andrés-Gayon, Leiterin Personalsteuerung, Konzernarbeitsmarkt und Konzernpersonalservices der Deutschen Bahn, Einblicke in das strategische Workforce Management vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Und Sina Fäckeler, Global Head of Learning and Talent Development der Axa Gruppe, präsentiert Musterbrüche in der Talententwicklung.

Inhalte schließen an Fachbuch "HR-Trends" an

Darüber hinaus gibt es auf den beiden Konferenzen Impulse für die Personalarbeit in weiteren Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops. Die Teilnehmer sollen so in einen interaktiven Lernprozess eingebunden werden.

Die Tagungen ergänzen das Fachbuch "HR-Trends 2020", das im Oktober 2019 erschienen ist. Im Buch beleuchten Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft in 39 Beiträgen aktuelle HR-Themen, präsentieren neue Forschungsergebnisse und Konzepte. Zahlende Teilnehmer der Konferenzen erhalten ein Exemplar des Buches.





Weitere Informationen und Tickets unter www.hr-trends-tagung.de.