Für knapp 1,4 Milliarden Dollar übernimmt der Softwarehersteller Cornerstone den Konkurrenten Saba. Dadurch entsteht der größte Anbieter auf dem Learning- und Talentmanagement-Markt. Mit welchen Folgen?

Für knapp 1,4 Milliarden Dollar übernimmt der Softwarehersteller Cornerstone den Konkurrenten Saba. Dadurch entsteht der größte Anbieter auf dem Learning- und Talentmanagement-Markt. Mit welchen Folgen?

Cornerstone On Demand, ein an der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ gelisteter Anbieter für Talentmanagement-Software und Lernplattformen, übernimmt für rund 1,395 Milliarden US-Dollar den Konkurrenten Saba Software. Mit der Übernahme entsteht ein Unternehmen mit mehr als 7.000 Unternehmenskunden und mehr als 75 Millionen Nutzern.

Cornerstone und Saba: Softwareprodukte werden weitergeführt

Die Übernahme gab Cornerstone-Chef Adam Miller in der letzten Februarwoche bekannt. Miller wird CEO des neuen Großanbieters für HR-Software, Saba-Chef Phil Saunders soll den Posten des Chief Operating Officers übernehmen. Die Integration von Saba in Cornerstone und die Optimierung des Produktportfolios soll noch in diesem Jahr erfolgen, Saba-Kunden müssten wohl erstmal nicht damit rechnen, dass Produkte eingestellt werden. Saba und Cornerstone-Kunden sollen von der stärkerer Innovationsfähigkeit durch die Fusion profitieren. Weitere Details werden aktuell verhandelt.

Cornerstone wie auch Saba decken alle Bereiche des Talentmanagements ab. Neben einem Learning Management System und umfassenden Content-Bibliotheken gehören dazu Lösungen für Recruiting und Onboarding sowie Performance und Nachfolgemanagement. Cornerstone ergänzt sein Portfolio außerdem mit einer Human Capital Management Suite.

Weitere Übernahmen bei HR-Software

Die Übernahme fügt sich in eine Reihe von Zusammenschlüssen auf dem HR-Softwaremarkt: Erst Anfang Februar diesen Jahres hatte das 1999 gegründete Softwarehaus Cornerstone den französischen Anbieter Clustree übernommen, der eine Skill-Matching Plattform betreibt. Saba, gegründet 1997 in der kalifornischen Bay Area, war erst 2015 komplett von dem Finanzinvestor Vector Capital übernommen worden. 2017 übernahmen die Kalifornier den kanadischen Performance-Management-Anbieter Halogen, 2018 den europäischen Talentmanagement-Anbieter Lumesse.

Markt für Learning Management Software verdichtet sich

Mit der Übernahme von Saba sehen Analysten übereinstimmend eine deutliche Konsolidierung im Markt für Learning Management Software. Der Deal könne für Cornerstone zu einer schnelleren Produktentwicklung führen, Kosten sparen und zudem das Geschäft mit globalen Konzernen vorantreiben, die weltweit Unterstützung erwarten. Einen weiteren Vorteil sieht Cornerstone-CEO Miller in der Masse der Daten, die dem Unternehmen mit der Saba-Integration zur Verfügung stehen und die für eine erfolgreiche Content-Strategie, bessere Personalisierung und die Entwicklung von Machine Learning Tools eine erfolgversprechende Ausgangslage bedeuten.

Ob Cornerstone damit seine Position gegenüber den größeren Cloud-HCM-Anbietern (HCM steht für Human Capital Management) mit integrierten Talentmanagement- und Learning-Management-Systemen wie SAP (SuccessFactors), Workday oder Oracle stärken und zugleich die Angriffe disruptiver kleinerer Anbieter von Learning-Experience-Systemen wie Degreed oder Docebo abwehren kann, wird indessen bezweifelt.





Das könnte Sie auch interessieren:

Themen, Trends und Treiber im HCM-Softwaremarkt

Kolumne E-Learning: Der Learning-Markt wird neu vermessen