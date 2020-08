Die Automobilbranche verliert an Attraktivität bei Arbeitnehmern ohne Hochschulstudium, soziale Organisationen und Medienunternehmen sind die Attraktivitätsgewinner 2020.

Trotz Autobau- und Corona-Krise hat sich an der Beliebtheit der Automobilbranche nichts geändert: Fünf der zehn beliebtesten Arbeitgeber kommen laut Trendence Fachkräftebarometer aus dieser Branche. Aber es zeichnet sich auch ein neuer Trend ab: bei Fachkräften werden Pflege- und Sozialorganisationen immer beliebter.

Audi, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und Google sind die drei beliebtesten Arbeitgeber von Nichtakademikern in Deutschland. Das stellte das Trendence Fachkräftebarometer nach der Befragung von 29.451 Arbeitnehmern ohne Hochschulstudium fest. Das ist keine große Überraschung, denn diese Unternehmen fanden sich schon im Vorjahr unter den Top Fünf des Arbeitgeberrankings.

Automobilbranche mit sinkender Attraktivität

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich allerdings eine Tendenz deutlich ab: Die meisten Automobilbau- und Zuliefererunternehmen verlieren im Ranking einige Plätze. BMW sinkt von Platz zwei auf Platz vier, Bosch von drei auf sechs, Daimler von sieben auf neun und Porsche von sechs auf zehn. Volkswagen, im vergangenen Jahr noch auf Rang elf, büßt sogar fünf Plätze ein.

Starke Zugewinne im Pflege- und Sozialbereich

Einen starken Zugewinn verzeichnen dagegen Organisationen aus dem Pflege- und Sozialbereich. Denn neben dem DRK auf Platz zwei stieg die Caritas von Platz acht auf fünf in der Gunst der Arbeitnehmer. Die Diakonie kletterte um einen Platz hinauf auf Rang acht.

Zunehmende Attraktivität bei Medienunternehmen

Auch bei den Medienunternehmen ist ein deutlicher Zuwachs in der Arbeitgeberattraktivität für Fachkräfte festzustellen: ProSiebenSat.1 legte sechs Plätze zu und befindet sich nun auf Rang sieben. Ebenfalls deutlich gestiegen im Ranking sind ARD (Rang elf), ZDF (Rang 13), RTL (Rang 20), Axel Springer (Rang 30) und Bertelsmann (Rang 40). RTL verbesserte sich sogar um neun Plätze, Bertelsmann um 17 Plätze.

"Im nichtakademischen Umfeld können wir erkennen, dass systemrelevante soziale Berufe deutlich an Bedeutung gewinnen, während die klassischen Wirtschaftszweige wie etwa die Automobil- oder Handelsbranche etwas an Anziehungskraft verlieren", so Robindro Ullah von Trendence. Offenbar ist nicht nur die Bedeutung von Pflege- und Sozialorganisationen im Zuge der Corona-Pandemie gestiegen, sondern auch die von Medienunternehmen.

Die Top-20-Arbeitgeber für Fachkräfte

Rang 2020 Rang 2019 Unternehmen 1 1 Audi 2 4 Deutsches Rotes Kreuz 3 5 Google 4 2 BMW 5 8 Caritas 6 3 Bosch 7 13 ProSiebenSat.1 8 9 Diakonie 9 7 Daimler/Mercedes-Benz 10 6 Porsche 11 14 ARD 12 10 Siemens 13 20 ZDF 14 17 Zoll 15 18 Polizei 16 11 Volkswagen 17 12 Airbus 18 21 Bundeskriminalamt 18 24 Bundeswehr 20 29 RTL





