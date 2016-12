03.08.2012 | Personalie

Christian Hug

Bild: Discovery Communications

Christian Hug ist ab sofort Director Lifewoorks & Diversity International beim Medienunternehmen Discovery Networks Deutschland in München. Er war bislang Director HR für Deutschland/Benelux. Die Position behält er auch.

Hug kam Anfang 2005 als HR Manager zu Discovery. Zuvor arbeitete er als HR Advisor London bei der Wachovia Bank und der Helabank Landesbank Hessen-Thüringen

In seiner neuen Funktion kümmert er sich neben seiner Tätigkeit als Director HR ab sofort auch um den Bereich Diversity und um Angebote, die es Mitarbeitern ermöglichen, ihre Work-Life-Balance zu halten (Lifeworks). So bietet Discovery etwa Gesundheitstage an, sorgt für Sportaktivitäten und bei persönlichen Krisen stellt das Unternehmen einen Coach. Zudem können Mitarbeiter bei Bedarf maßgeschneiderte Arbeitszeitmodelle erhalten (Pflege der Eltern).

Zu Discovery Networks gehören in Deutschland die TV-Sender DMAX, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet. Der Mutterkonzern Discovery Communications hat weltweit 3.300 Mitarbeiter und ist in nahezu allen Ländern vertreten.