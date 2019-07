Aus Aon Talent Solutions wird Kincentric

Die Personalberatung Spencer Stuart hat mehrere Geschäftseinheiten des Versicherungs- und Beratungskonzerns Aon übernommen. Die Abteilungen Culture & Engagement, Leadership Assessment & Development sowie HR & Talent Advisory bilden künftig bei Spencer Stuart einen neuen Geschäftsbereich und firmieren unter der Marke "Kincentric: A Spencer Stuart Company".

Die in Kincentric vereinten Geschäftseinheiten verfügen über eine langjährige Expertise, Klienten durch Transformations- und Wachstumsprozesse zu begleiten. Sie stützen sich dabei auf ein globales Expertenteam, tiefgehende Markteinblicke und intuitive Technologien. Diese umfassende Erfahrung ergänzt nun das Portfolio von Spencer Stuart im Bereich Leadership Advisory – darunter Assessment und Führungskräfteentwicklung, Planung und Begleitung der CEO-Nachfolge, Effizienzsteigerung von Teams und Aufsichtsgremien, Aufbau und Transformation der Unternehmenskultur sowie die Beratung rund um HR-Aspekte bei Unternehmensfusionen.

Spencer Stuart übernimmt Aon Talent Solutions

"In unserem Geschäft stehen die Menschen im Mittelpunkt – das symbolisiert auch der neue Name Kincentric", sagt Kevin Connelly, CEO von Kincentric sowie ehemaliger Chairman und CEO von Spencer Stuart. "Wir werden auch weiterhin Unternehmen und Institutionen in erster Linie dabei unterstützen, sich von innen heraus zu wandeln – indem wir neue Wege aufzeigen, wie Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams zusätzliche Kräfte freisetzen können." Ben Williams, CEO von Spencer Stuart, ergänzt: "Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, unsere Beratungskapazitäten noch weiter zu verbessern und auszubauen. Führungskräfte müssen sich zunehmend mit den Themen Leadership, Kultur und Engagement auseinandersetzen, um Transformationsprozesse anzustoßen und einen positiven Wandel zu erzielen. Spencer Stuart und Kincentric sind nun einzigartig aufgestellt, um Führungs- und Aufsichtsgremien noch intensiver bei der Klärung dieser Fragen zu unterstützen."

Neuer Geschäftsbereich "Kincentric"

Kincentric ist global mit über 100 Niederlassungen und 500 Mitarbeitern vertreten. Das Team um Dr. Stefan Mauersberger, aktuell Market Leader Central and Southern Europe bei Kincentric und ehemals Talent Practice Leader Central Europe bei Aon, unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen kulturellen Veränderung. Kincentric kombiniert dabei qualifizierte Beratung, erstklassige Technologien und leistungsstarke Analysen, um den kontinuierlichen Dialog mit Mitarbeitern im Unternehmen zu fördern, Veränderungsprozesse anzuregen und diese zu begleiten.





