412 Millionen Tagungsteilnehmer 2018

Zwar geht in Deutschland die Zahl der Veranstaltungen zurück, doch nehmen immer mehr Menschen an Tagungen und Events teil. Das zeigt das Meeting- und Event-Barometer 2018/19.

Zwar geht in Deutschland die Zahl der Veranstaltungen zurück, doch nehmen immer mehr Menschen an Tagungen und Events teil. Das zeigt das Meeting- und Event-Barometer 2018/19.

Insgesamt haben 412 Millionen Personen im Jahr 2018 an Tagungen teilgenommen, obwohl die Anzahl der Events zurück geht. Stärkstes Segment der deutschen Mice-Branche sind Kongresse, Tagungen und Seminare. Sie haben einen Anteil von 60,9 Prozent an allen Veranstaltungen und weisen mit einem Plus von 3,11 Prozent das größte Wachstum auf.

Besonders deutlich gewinnt Deutschland bei der Anzahl wissenschaftlicher Kongresse sowie bei nationalen und internationalen Verbandstagungen. Diese Zahlen hat das Meeting- und Event-Barometer 2018/19 ans Tageslicht gebracht.

Für Veranstalter werden Tagungsportale immer wichtiger

Aus dem Ausland kommen immerhin 37,2 Millionen Menschen (plus 2,1 Prozent) zum Tagen nach Deutschland. Damit stellen Ausländer 9 Prozent der insgesamt 412 Millionen Tagungsteilnehmer.

Für die Veranstalter wird es immer wichtiger, eine eigene Website zu haben und auf Tagungsportalen präsent zu sein. Prospekte reichen nicht mehr. Jede zehnte Veranstaltung wird über ein Tagungsportal gebucht. Bei den Tagungshotels machen die Buchungen über Portale bereits 20 Prozent aus.

Jüngere Manager sind messeaktiv

Für die Entscheider in den Unternehmen sind Messebesuche ein Muss: 73 Prozent gehen mindestens einmal im Jahr auf Messen. Besonders intensiv werden Messen von Entscheidern unter 40 Jahren genutzt! Das ergab die aktuelle Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE), die der Verband der deutschen Messewirtschaft (Auma) ausgewertet hat. Von den insgesamt 2,9 Millionen Entscheidern in deutschen Unternehmen sind 82 Prozent immerhin gelegentliche Messebesucher.