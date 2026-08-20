Ein Organisations-Coaching-Prozess wird begleitet von kontinuierlichem Organisationslernen und kollektivem Erkenntnisgewinn, gespeist durch einen iterativen Lernzyklus. Dieser sorgt dafür, dass die Transformation fortlaufend überprüft, justiert und ausgerichtet werden kann. Am Beginn des Organisations-Coachings steht eine erste Berührung zwischen dem Organisations-Coaching-Team und dem Kundensystem. Externe Organisations-Coaches kommen an Bord – vergleichbar mit Lotsen, die ein Schiff sicher durch anspruchsvolle Gewässer navigieren. Sie bringen Erfahrung, den Blick von außen und methodische Vielfalt ein, ohne das Steuer zu übernehmen. In dieser Phase gilt es, Vertrauen aufzubauen, Schlüsselpersonen einzubinden und ein gemeinsames Verständnis für die anstehende Reise zu entwickeln.

Organisations-Coaching: Wie der Einstieg gelingt

Der Startpunkt einer Transformation erfasst die Ausgangslage, macht Spannungsfelder, Widerstände und Potenziale sichtbar und schafft die Grundlage für den "Nordstern" (Vision) und die Entwicklungslandkarte. Wo steht die Organisation aktuell, und von welchem Ausgangspunkt beginnt die gemeinsame Reise? Neben Interviews und Workshops kann das Tool "Sensemaker" eingesetzt werden, um authentische Alltagserfahrungen zu sammeln. Das Tool sammelt authentische Erfahrungen im Originalton und verknüpft sie mit der Bedeutung, die die Erzähler der Sache selbst beimessen. So entstehen bei der Auswertung mehrdimensionale Muster, die Spannungsfelder im System erkennen lassen.

Als ergänzendes, weniger aufwendiges Format bieten sich "Skip-Level-Meetings" an. Das sind kurze Gespräche zwischen Mitgliedern des Top-Managements und Mitarbeitenden außerhalb der eigenen Berichtslinie. Sie ermöglichen einen direkten Einblick in Stimmungen, Belastungen und Wahrnehmungen, die über formale Strukturen oft verborgen bleiben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit komplementären Modellen verknüpft – etwa dem Kulturmodell nach Schein, dem Organizational Paradigm Grid, dem Two-Loops-Modell, dem Modell organisationaler Energie und dem Organizational Fire Index.

Nordstern und Entwicklungslandkarte: Orientierung im Transformationsprozess

Es entsteht daraufhin zunächst eine Skizze des "Nordsterns", eines emotional aufgeladenen Orientierungspunkts. Seine Formulierung ist ein gemeinschaftlicher Prozess, in dem unterschiedliche Perspektiven der Stakeholder zusammenfließen und die Inner Development Goals (IDGs) als Inspiration eingesetzt werden können. Parallel dazu entsteht die Entwicklungslandkarte, die am Nordstern ausgerichtet wird. Sie ist keine lineare Projektplanung, sondern eine topografische Darstellung der inneren Entwicklungsschritte, die für die Annäherung an den Nordstern erforderlich sind. Die Landkarte macht sichtbar, welche Haltungen, kulturellen Muster und Fähigkeiten gestärkt oder verändert werden müssen, und bleibt zugleich offen und adaptiv, um auf neue Erkenntnisse reagieren zu können.

Einerseits folgt Organisations-Coaching einer emergenten Logik: Vieles entsteht im Prozess, entwickelt sich schrittweise und lässt sich nicht im Voraus planen. Andererseits benötigen Organisationen pragmatische Orientierung, um Aufwände, Formate und Ressourceneinsatz abzustimmen. Wenn hier von Navigation die Rede ist, meint dies daher logistische Planung, nicht inhaltliche Vorfestlegung. Eine Organisation kann festlegen, dass pro Jahr mehrere Großgruppenformate stattfinden, dafür Zeitfenster, Räume und Kapazitäten reservieren. Was in diesen Begegnungsräumen inhaltlich geschieht, welche Spannungen sichtbar werden und welche Themen ins Zentrum rücken, entsteht jedoch vollständig im Prozess. Eine klare äußere Struktur schafft so die Bedingungen, unter denen sich innere Muster emergent entwickeln können.

Organisations-Coaching beruht nicht auf beliebig gesetzten Interventionen, sondern auf einer bewusst gestalteten Transformationsnavigation. Sie verbindet Rollen, Verantwortlichkeiten und Navigationsinstrumente zu einem Rahmen, der Orientierung ermöglicht, Energie bündelt und Veränderung im Tagesgeschäft verankert. Diese Navigation sorgt dafür, dass strategische Absichten nicht abstrakt bleiben, sondern in konkrete Lern- und Entwicklungsprozesse übersetzt werden. Das Zusammenspiel von Leitungsteam, Orga-Team, Coach-Team, Nordstern, Narrativ, Bordbuch und Entwicklungslandkarte bildet eine dynamische Struktur, die nicht vorgibt, wohin sich eine Organisation entwickeln soll, sondern beschreibt, wie sie sich unter veränderten Spannungsfeldern orientieren kann.

Die Transformationsnavigation lebt vom Zusammenspiel ihrer Rollen. Das Leitungsteam trägt die Gesamtverantwortung für die Transformationsbewegung. Es verkörpert den Nordstern im eigenen Handeln, trifft verbindliche Entscheidungen, stellt Ressourcen bereit und sorgt für die Balance zwischen Tagesgeschäft und Entwicklung. Das Coach-Team begleitet das Leitungsteam wie erfahrene Lotsen: Es macht Spannungen sichtbar, schafft Orientierungspunkte und unterstützt die bewusste Kursausrichtung.

Transformation braucht klare Rollen – aber keine starre Hierarchie

Das Coach-Team besteht aus internen und externen Organisations-Coaches. Seine Aufgabe ist es, komplexe Dynamiken in nachvollziehbare Schritte zu übersetzen, Räume für Reflexion zu öffnen und Spannungen produktiv nutzbar zu machen. Zugleich baut es interne Coaching-Kompetenz auf, qualifiziert Mitarbeitende und begleitet sie durch Supervision, bis sie eigenständig wirksam werden. Das Core-Team ist das Gesicht der Navigation im Alltag. Es übersetzt den Nordstern in konkrete Praxis, schafft Frei- und Schutzräume für Neues und stabilisiert das System bei nachlassender Energie. So wird kultureller Wandel sichtbar und erlebbar.

Das Orga-Team bildet das organisatorische Rückgrat der Navigation. Es plant Formate, bündelt Ressourcen und verantwortet die interne Kommunikation. Besonders wichtig ist seine Fähigkeit, die Transformationsbewegung mit parallel laufenden Initiativen zu konstruktiv verzahnen, Widersprüche zu vermeiden und Doppelbelastungen zu reduzieren. So wird sichergestellt, dass neue Muster in bestehende Strukturen integriert werden.

Im Zentrum der Navigation stehen Nordstern, Entwicklungslandkarte und Narrativ. Der Nordstern bietet emotionale Orientierung. Die Entwicklungslandkarte zeigt mögliche innere Schritte, ohne sie festzuschreiben. Das Narrativ macht Veränderung erfahrbar, indem Menschen ihre Erfahrungen in eigene Bilder und Worte fassen. Damit die Transformationsnavigation wirksam wird, braucht es ein Bordbuch als logistisches Instrument, nicht als inhaltlichen Fahrplan. Es legt fest, wann Formate stattfinden, wie Ressourcen koordiniert werden und wie die Begleitung dramaturgisch aufgebaut ist. Das Orga-Team verantwortet diese Planung, das Coach-Team sichert Offenheit und methodische Präzision. Innerhalb dieses Rahmens entsteht das Wesentliche emergent: Spannungen, Lernfelder und neue Muster. Navigation schafft die äußere Form, Organisations-Coaching die innere Bewegung.

Multimodalität im Organisations-Coaching aufbauen

Ein zentrales Merkmal des Organisations-Coachings ist seine Multimodalität. Darunter verstehen wir die gezielte Kombination unterschiedlicher Formate, die inhaltlich aufeinander abgestimmt sind, gemeinsame Leitfragen teilen und in einer klaren Dramaturgie stattfinden. So entsteht ein Entwicklungsprozess, der strategische Ausrichtung, kulturellen Wandel und konkrete Verhaltensänderungen gleichzeitig adressiert, statt nur punktuelle Impulse zu setzen. Entscheidend ist, dass alle Formate erkennbar auf Nordstern und Entwicklungslandkarte einzahlen und so einen roten Faden der Transformation bilden. Diese orchestrierte Wirklogik bezeichnen wir als Organisations-Coaching-Phalanx:

Executive Coaching richtet sich an Schlüsselpersonen wie Geschäftsführer oder Bereichsleiter. Häufig geht es um blinde Flecke der Führung: ausgeblendete Wahrnehmungen, vorschnelle Entscheidungen oder mangelnde Resonanz für das Gesamtsystem. Das Coaching schärft das Gespür für organisationale Dynamiken jenseits von Kennzahlen und unterstützt Entscheidungen mit mehr Klarheit und Weitsicht.

Team-Coaching adressiert bestehende Führungsteams mit gemeinsamer Verantwortung. Im Fokus stehen Zusammenarbeit, Rollenklärung und der produktive Umgang mit Spannungen. Oft wird sichtbar, dass Leitungsteams alte Muster fortschreiben, obwohl sie kulturell etwas anderes anstreben. Durch Reflexion und neue Interaktionsformen lernt das Team, seine Vorbildrolle konsistent zu leben und kulturelle Erwartungen selbst einzulösen.

Führungsworkshops dienen der systematischen Verbreitung neuer Führungslogiken. Sie kombinieren kurze Impulse mit intensivem Ausprobieren und Reflexion. Ein zentrales Element ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Führungssignatur: Führungsstile, Menschenbild und die Signale, die bewusst oder unbewusst gesendet werden. Die von Daniel Goleman beschriebenen Stile – direktiv, antreibend, partizipativ, affiliativ, coachend und visionär – dienen dabei als Reflexionsrahmen. Ein wiederkehrendes Thema ist der Umgang mit Feedback und die Frage, wie Lernen ermöglicht wird, ohne Abwehr auszulösen.

Großgruppenformate schaffen Sichtbarkeit, Beteiligung und emotionale Verankerung im Gesamtsystem. Sie verbinden viele Stimmen und erzeugen kollektive Energie. Rituale wie die sogenannte Wertschätzungsdusche machen Beziehung, Vertrauen und Verletzlichkeit erfahrbar. Damit solche Formate wirken, sorgt das Coach-Team für eine klare Dramaturgie und einen sicheren Rahmen, der emotionale Tiefe ermöglicht.

Innere Arbeit bildet die individuelle Grundlage des Organisations-Coachings. Sie richtet den Blick nach innen, stärkt Selbstwahrnehmung und erweitert den Handlungsspielraum in komplexen Situationen. Achtsamkeit, Selbstreflexion und kollegialer Austausch helfen, automatische Muster, biografische Prägungen und innere Antreiber zu erkennen. Ein zentraler Fokus liegt auf der Stärkung des psychologischen Kapitals, insbesondere Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Resilienz und Zuversicht.

Social-Impact-Projekte erweitern den Lernraum über die Organisation hinaus. Führungskräfte arbeiten in fremden Kontexten an realen gesellschaftlichen Herausforderungen und erleben Transformation existenziell. In intensiven Formaten entstehen Sozialunternehmen mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit und sozialem Purpose, die über Monate begleitet werden. Viele Teilnehmende beschreiben diese Erfahrungen als nachhaltig prägend, da sie Komfortzonen verlassen, Verantwortung übernehmen und Wirkung unmittelbar erleben.



Wirksam wird Multimodalität durch Kohärenz. Alle Formate greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig. Das Coach-Team stellt methodische Anschlussfähigkeit sicher, das Orga-Team koordiniert Ressourcen und integriert die Maßnahmen in bestehende Initiativen. So entsteht kein Methodenmix, sondern ein zusammenhängender Entwicklungsprozess. Dieses bewusste Zusammenspiel fassen wir unter dem Begriff Organisations-Coaching-Phalanx zusammen. Er bezeichnet das gezielt aufgebaute Kraftfeld, das entsteht, wenn unterschiedliche Interventionen orchestriert werden, denselben Nordstern adressieren und semi-emergentes Organisationslernen ermöglichen. Die Phalanx ist kein Nebeneinander von Formaten, sondern ein kohärentes Wirkgefüge, das strategische Ausrichtung, kulturelle Entwicklung, individuelles Lernen und kollektive Zusammenarbeit verbindet.

Arbeit am System

Mit der Einführung von Multimodalität beginnt die eigentliche Arbeit am System. Sie folgt keinem starren Projektplan, sondern einem iterativen, emergenten Prozess, der sich an realen Dynamiken orientiert. Anstelle linearer Meilensteine tritt eine zirkuläre Logik: Erfahrungen sammeln, Hypothesen bilden, Interventionen setzen, deren Wirkung reflektieren und das Gelernte wieder ins System einspeisen. Dieser Kreislauf wiederholt sich fortlaufend und erhöht die Anpassungsfähigkeit der Organisation.

Iteration und Emergenz sind dabei zentrale Prinzipien. Transformation entsteht nicht durch Vorabplanung, sondern durch bewusst zugelassene Offenheit. Unerwartete Widerstände, neue Chancen oder plötzlich auftretende Spannungen sind keine Störungen, sondern Hinweise auf gebundene Energie, Unsicherheit oder Entwicklungspotenziale. Entscheidend ist, diese Signale ernst zu nehmen und sie zum Ausgangspunkt der nächsten Schritte zu machen. So entsteht ein lebendiger Lernprozess, der fortlaufend neue Einsichten hervorbringt. Die Wirkung solcher Prozesse zeigte sich in einer Großgruppenveranstaltung eines Bildungsunternehmens, in der Pioniere eingeladen wurden, sich selbst in den vier Feldern des "House of Change" zu verorten. Die meisten wählten Zonen von Verständnis und Stabilität. Einige wenige stellten sich bewusst in das Feld der Verwirrung und schilderten offen ihren Umgang mit Unsicherheit. Diese Beiträge wurden zum zentralen Moment der Veranstaltung. Sie machten sichtbar, dass das Vertrauen im System so gewachsen war, dass auch heikle Themen ausgesprochen werden konnten. Aus individuellen Erfahrungen entstand kollektives Verständnis – ein prägnantes Beispiel für Organisationslernen. Entscheidend ist, solche Erfahrungen systematisch zu reflektieren und in neue Handlungsoptionen zu übersetzen. Auf diese Weise beginnt Lernen im gesamten System zu zirkulieren: Erfolge werden geteilt, unterschiedliche Sichtweisen erkennbar, Erkenntnisse zu kollektivem Wissen. Kulturarbeit wird damit zu einem Prozess gemeinsamer Bewusstseinsbildung.

Organisations-Coaching einführen: Zehn Fragen zur Selbstreflexion

Die folgenden Reflexionsfragen unterstützen dabei, zentrale Implementierungsrisiken zu erkennen.

Changelogik: Haben wir ein Verständnis darüber, ob unsere Veränderung einem linearen Change oder einer emergenten Transformation folgt? Leitungsteam als Vorbild: Sind wir als Leitungs­team bereit, unser eigenes Führungsverhalten zu reflektieren und Trans­formation sichtbar mit­zutragen? Geduld für Verortung: Nehmen wir uns zu Beginn bewusst Zeit für ein vertieftes Verstehen – oder springen wir vorschnell in Maßnahmen, ohne ein klares Bild der Ausgangslage zu haben? Nordstern und Entwicklungslandkarte: Haben wir gemeinsam ein emotional anschlussfähiges Zukunftsbild entwickelt? Psychologische Sicherheit: Können Menschen offen sprechen, Fehler zu­geben und mit Unsicher­heit konstruktiv umgehen? Multimodales Vorgehen: Verfügen wir über ein stimmiges Zusammenspiel aus unterschiedlichen Formaten? Sind diese aufeinander abgestimmt? Starkes Core-Team: Haben wir Menschen in der Organisation identifiziert, die aus eigener Über­zeugung das Neue gestalten wollen – und geben wir ihnen Unterstützung, dies glaub­würdig zu tun? Tabus beseitigen: Sind wir bereit, uns mit über­holten Mustern, informellen Regeln oder kulturellen Tabus auseinanderzusetzen – und diese bewusst zu würdigen und zu verabschieden? Kritik als Ressource nutzen: Gibt es in unserer Organisation Räume für kritische Stimmen, die nicht als Bedrohung, sondern als wertvolle Rück­meldung gesehen werden? Coach- und Orga-Team mit Klarheit: Haben wir ein gut aufgestelltes Coach-Team, das sowohl intern verankert als auch extern professionell unterstützt wird – und ein Orga-Team, das Struktur, Taktung und Kommunikation sichert?



Dieser Beitrag ist erschienen in neues lernen, Ausgabe 4/2026, das Fachmagazin für Personalentwicklung. Sie finden weitere Inhalte zu diesem Beitrag ebenso wie weitere Artikel zum Thema im Heft, im Digitalmagazin und in der App Personalmagazin - neues lernen.

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