"Lern geschehen!" Summit: Personalentwicklung im Austausch
Rund 60 interaktive Sessions, drei inhaltliche Schwerpunkte und Speaker aus Wissenschaft und Praxis – der erste "Lern geschehen!" Summit am 14. und 15. Oktober in Berlin ist weniger Bühne als Arbeitsraum. Was hier erarbeitet wird, soll auch im L&D-Alltag funktionieren.
"Lern geschehen!" Summit: Interaktive Sessions für den L&D-Alltag
Das Programm dreht sich um drei Schwerpunkte: Künstliche Intelligenz (Wo schafft KI echten Mehrwert in der Weiterbildung – und wo noch nicht?), Lernmotivation (Wie müssen Lernangebote gestaltet sein, damit sie wirklich genutzt werden?) und L&D Operations (Wie lassen sich Lernprozesse effizient aufsetzen und skalieren?).
Statt langer Vorträge prägen interaktive Formate das Programm: Workshops, Roundtables und Panel Talks sollen weniger Theorie vermitteln als vielmehr konkrete Lösungen für den L&D-Alltag liefern. Als Speaker dabei sind unter anderem Cawa Younosi (Charta der Vielfalt), Céline Flores Willers (The People Branding Company) und Sohrab Salimi (Agile Academy).
Wer darüber hinaus vernetzt bleiben will: Eine Community mit über 1.000 L&D-Profis, ein Newsletter und ein Podcast begleiten den Summit das ganze Jahr über.
Rabattcode für Leserinnen und Leser von "neues lernen"
Leserinnen und Leser erhalten mit dem Code NEUES-LERNEN-20 einen Rabatt von 20 Prozent auf den Ticketpreis. Weitere Infos zum Programm und zur Ticket-Buchung finden Sie auf der Summit-Website .
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