Innovationspreis Delina 2019 in vier Kategorien verliehen

Der Innovationspreis für digitale Bildung "Delina" ging 2019 in der Kategorie Aus- und Weiterbildung an die Edu Cube GmbH, Hamburg, und das Schweizer Bildungszentrum Limmattal. Zusammen erarbeiteten sie ein Konzept, welches das Lernen in einer 360-Grad-Welt mit der analogen Lernwelt verknüpft.

Der Innovationspreis für digitale Bildung "Delina" ging 2019 in der Kategorie Aus- und Weiterbildung an die Edu Cube GmbH, Hamburg, und das Schweizer Bildungszentrum Limmattal. Zusammen erarbeiteten sie ein Konzept, welches das Lernen in einer 360-Grad-Welt mit der analogen Lernwelt verknüpft.

Der Bildungspreis Delina wird im Rahmen der Bildungsmesse Learntec in insgesamt vier Kategorien verliehen. In der Kategorie „Gesellschaft und lebenslanges Lernen“ gewann der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. mit seinem Projekt VHS-Lernportal und in der Kategorie Hochschule wurde das Zentrum für Audiovisuelle Produktion (ZAP) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für „Onlinekurse mit Lernvideos“ ausgezeichnet. Den ersten Preis in der Kategorie „Frühkindliche Bildung und Schule“ holte sich die Kids interactive GmbH mit der SWE-App-Tour, einer interaktiven Schnitzeljagd.

Selbstgesteuertes und selbstwirksames Lernen

Das für ihr Konzept ausgezeichnete Bildungszentrum Limmattal schult jugendliche Auszubildende in Sachen Logistik und Maschinenbau und ist Kompetenzzentrum für Logistik und Technologie im Kanton Zürich. Die Vision des Bildungszentrums ist es, die Akzeptanz gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen zu fördern und die Lernenden dazu zu befähigen, sich eigenständig und selbstverantwortlich in diesem Umfeld zu bewegen. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde ein pädagogisches Konzept erarbeitet, welches das selbstgesteuerte und selbstwirksame Lernen in einer digitalen Lernumgebung ermöglicht.

"Digitale und analoge Lernwelt werden optimal als ein Gesamtkonzept gelebt und Lernerfolge damit ganzheitlich sichtbar.“ Begründung der Jury Click to tweet





Dank einer besonderen Lernplattform und bestimmter Komponenten der Mobiltechnologie werden die Bedürfnisse von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen abgebildet. „Dieses Projekt fördert auf beeindruckende Weise selbstgesteuertes und individualisiertes Lernen. Wichtig dabei ist, dass das digitale Lernangebot entdeckendes Lernen unterstützt. Digitale und analoge Lernwelt werden optimal als ein Gesamtkonzept gelebt und Lernerfolge damit ganzheitlich sichtbar“, begründet die Jury die Auszeichnung.

Digitale Unterstützung staatlicher Kurse

Das innovative VHS-Lernportal (vhs-lernportal.de) bietet ein kostenfreies digitales Lernangebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. Der Lernbereich Deutsch bietet Kurse im Bereich Deutsch als Zweitsprache und Integration, die ideal im Blended-Learning-Kursformat nutzbar sind, aber auch Wartezeiten überbrücken und ein individuelles Lernen nach dem Kurs ermöglichen. Die Kurse im VHS-Lernportal setzen die Rahmencurricula für Integrationskurse sowie die Konzepte der berufssprachlichen Deutschsprachförderung um und sind damit die ideale digitale Komponente zur Unterstützung dieser staatlich geförderten Kurse. „Das Konzept ist einfach gehalten, aber gerade dadurch ganz besonders für das Einsatzgebiet geeignet. Es ist intuitiv zu bedienen und bietet gleichzeitig aber eine Fülle an Lernangeboten", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Innovationspreis für digitale Bildung Delina

Der Digitalverband Bitkom zeichnet mit dem Innovationspreis für digitale Bildung (Delina) Projekte und Initiativen aus, die im Bereich des digitalen Lehrens und Lernens Trends aufgreifen, innovative Ideen in die Praxis umsetzen und breite Aufmerksamkeit verdienen. Der Delina wurde 2019 zum siebten Mal vom Bitkom verliehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Innovation in Unternehmen: "In Inkubatoren wird viel Energie verschwendet"

Personalantwicklung: Das sollten Mitarbeiter 2019 lernen

Investitionen in digitale Technologien gehen mit Weiterbildungsmaßnahmen einher