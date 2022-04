Als agiles Managementtool will OKR dazu beitragen, Unternehmensvision und Teamziele zu verknüpfen sowie Mitarbeitende aktiv einzubinden. Doch was bewirkt OKR in der Unternehmenspraxis tatsächlich – und wo stecken die Herausforderungen? Das untersuchte eine Studie von Haufe Talent und der Hochschule Stuttgart.

Hinter dem agilen Framework OKR stecken zwei Elemente: Objectives und Key Results. Objectives sind die Ziele für die Unternehmensstrategie, die das Team in kurzen Sätzen verschriftlicht. Hinter den Key Results stecken die messbaren Ergebnisse, die das Team erreichen muss, um die Objectives zu realisieren. OKR-Zyklen dauern etwa drei bis vier Monate. Die Benchmark-Studie von Haufe Talent und der Hochschule Stuttgart untersuchte, was OKR in Sachen Zusammenarbeit, Unternehmensvision und Teamerleben bewirkt. Hierfür wurden 262 Personen befragt, davon 76 OKR-Nutzer und – als Vergleichsgruppe – 186 Nicht-OKR-Nutzer. Die Erhebung lief von Dezember 2021 bis Januar 2022.

Teamarbeit erfolgreicher unter OKR-Nutzern

Etwas mehr als die Hälfte der Führungskräfte aus der OKR-Gruppe stimmten "eher" und "voll und ganz" zu, dass ihr Team effizient arbeitet, während das in der Nicht-OKR-Gruppe nur etwa ein Drittel bestätigten. Ebenso mehr als die Hälfte OKR-Befragte in Führungspositionen – und damit fast doppelt so viele Befragte als in der Vergleichsgruppe – gaben an, zu wissen, in welcher Abhängigkeit die Teams stehen. Auch scheint OKR die Arbeitsweise positiv zu beeinflussen. Bei deutlich mehr OKR-Nutzern im Vergleich zu Befragten ohne OKR-Framework gehört konstruktives Feedback zur Kommunikationskultur, zudem agieren Führungskräfte bei OKR-Nutzern häufiger als Coaches. Der größte Unterschied – mehr als 20 Prozent – zeigte sich bei der Frage, ob Mitarbeitende aktiv Verantwortung für eigene Handlungen und Ergebnisse übernehmen. Bei den OKR-Nutzern gilt das für rund 62 Prozent, während es bei den Nicht-Nutzern nur rund 39 Prozent sind.

Mehr Verständnis für Unternehmensstrategie und -vision mit OKR

Ebenso mit einem Unterschied von über 20 Prozent verstehen die OKR-Nutzerinnen die Unternehmensvision besser (72,5 Prozent) und halten die Unternehmensstrategie für greifbarer (60 Prozent). Etwa zwei Drittel der OKR-Gruppe glaubt zudem daran, dass ihr Unternehmen auf Veränderungen am Markt reagieren kann, in der Vergleichsgruppe ist es die Hälfte. Auch sind die Befragten mit OKR-Framework zufriedener mit ihrer Beschäftigung – 78 Prozent versus 65 Prozent der Nicht-OKR-Nutzer. Insgesamt würden 83 Prozent der Befragten das OKR-Framework weiterempfehlen, unter den Team-Leads und OKR-Mastern sind es sogar über 90 Prozent.

Herausforderung von OKR: Mindset, Einführung und Begleitung

OKR so einzusetzen, dass positive Effekte entstehen, stellt auch Anforderungen an das Team. Gerade in der Anfangsphase bedarf es Zeit für Abstimmung und Koordination. Das Team sollte ein gemeinsames Mindset aufbauen, das Offenheit, Selbstverantwortung und Lernbereitschaft beinhaltet. Ferner muss das Team Zuständigkeiten klären, OKR-Master – den 62 Prozent der Befragten im Unternehmen haben - wie auch Projektteam benennen und sich vernetzen. OKR ist ein Prozess, der eine kontinuierliche Nutzung und Beratung einschließt. Jede und jeder Einzelne soll Prozesse hinterfragen, OKR-Master, HR und Leadership braucht es als Unterstützer. 71 Prozent der OKR-Nutzer gaben an, eine Retrospektive am Ende jedes Zyklus zu machen. Neun von zehn Teilnehmenden verwenden die Erkenntnisse auch für die nächsten Key Results. Hilfreich scheint eine regelmäßige Besprechung der Key Results zu sein, die meisten OKR-Nutzer schlagen einen einwöchigen Zyklus vor.



