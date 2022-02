Das kanadische Medien- und Forschungsunternehmen "Corporate Knights", das ein gleichnamiges Magazin für verantwortungsbewusstes Wirtschaften herausgibt, erstellt ein jährliches Nachhaltigkeitsranking von Business Schools. Unter den Top-40 sind 20 Schulen aus Europa, drei davon aus dem deutschsprachigen Raum.

Die Griffith Business School (Australien) führt das Ranking erneut an. In 62,5 Prozent der Kurse sind Nachhaltigkeitsthemen integriert. Bei ihren Forschungsaktivitäten erhielt die Schule die volle Punktzahl und schneidet bei Gender Diversity überdurchschnittlich ab.

Better World MBA Ranking: die Aufsteiger

Vier Business Schools schafften es von den hinteren Plätzen in die Top Ten: Die Maastricht University School of Business and Economics eroberte Rang 2 (plus 14) - insbesondere durch beste Punktzahlen bei den Forschungsaktivitäten und den Zitationen ihrer Veröffentlichungen zum Thema Nachhaltigkeit. Hier zahlt es sich aus, dass die Schule Nachhaltigkeit als eine von drei Forschungsprioritäten bis 2025 festgelegt hat und kürzlich zwei Institute für Nachhaltigkeit und Unternehmensführung eingliederte. Die University of Edinburgh Business School rückte vor auf Rang 6 (plus 22), die University of St. Gallen machte einen Riesensprung auf Rang 9 (plus 49) und die Durham University Business School landete auf Rang 10 (plus 19).

Business Schools mit Nachhaltigkeitsthemen im Kursangebot

Die Warwick Business School, die Palumbo-Donahue School of Business und die Grossman School of Business veränderten sich im Ranking kaum, stechen jedoch durch die hohe Prozentzahl an Nachhaltigkeitsthemen im Kursangebot heraus (jeweils mehr als 80 Prozent).

Die Top-10 des Corporate Knights Better World MBA Top-40-Ranking 2021:

2021 2020 Abweichung zum Vorjahr Schule Land 1 1 0 Griffith Business School Australia 2 16 +14 Maastricht University – School of Business and Economics Niederlande 3 2 -1 Warwick Business School UK 4 7 +3 York University – Schulich School of Business Canada 5 6 +1 University of Guelph – Gordon S. Lang School of Business and Economics Canada 6 28 +22 University of Edinburgh Business School UK 7 4 -3 Duquesne University – Palumbo-Donahue School of Business US 8 10 +2 University of Vermont – Grossman School of Business US 8 3 -5 University of Bath - School of Management UK 9 58 +49 University of St. Gallen Schweiz 10 29 +19 Durham University Business School UK

Selbst zusammengestellte Tabelle, nach © Corporate Knights 2021.

MBA-Schulen im DACH-Raum rücken auf

Untern den 40 Besten in Sachen Nachhaltigkeit waren auch erstmals drei Schulen aus dem deutschsprachigen Raum: die WHU - Otto Beisheim School of Management (Rang 23, plus 37), die Mannheim Business School (Rang 26, plus 49) und die IMD Business School aus der Schweiz (Rang 40, plus 56).

Verlierer des Nachhaltigkeitsrankings

Einige ehemalige Top-10-Schulen mussten Federn lassen: Die Ted Rogers School of Management (Canada, minus 3 auf Rang 11), die Gabelli School of Business (US, minus 15 auf Rang 24) und die Nottingham University Business School (UK, minus 28 auf Rang 33). In den Top-40 fehlen trotz langjähriger Tradition des Rankings renommierte Business Schools wie die M7 (Harvard, Stanford, Wharton, Columbia, MIT Sloan, Booth und Kellogg) komplett.

Über das Ranking von Corporate Knights

Für das Better World MBA Top-40-Ranking 2021 untersuchte Corporate Knights 147 Business Schools. Dabei fließen die 100 weltweit besten MBA-Programme der jüngsten Financial Times-Liste und der vorjährigen Better World Top-40-Liste ein. Auch Business Schools, die von AMBA, AACSB oder EQUIS akkreditiert sind, können sich für eine Bewertung entscheiden.

Berücksichtigt wurden folgende Faktoren, die öffentlich zugänglich sind, von den Schulen aber verifiziert werden können: die Integration des Themas Nachhaltigkeit in den Kernkursen (30 Prozent), Forschungspublikationen pro Fakultätsmitglied zu Nachhaltigkeitsthemen im Kalenderjahr 2020 (20 Prozent), prozentualer Anteil der gesamten Fakultätspublikationen zu Nachhaltigkeitsthemen im Jahr 2020 (20 Prozent), Anzahl der Zitate pro Fakultät für diese Publikationen (zehn Prozent), auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Forschungsinstitute und -zentren (zehn Prozent), geschlechtsspezifische Vielfalt in der Fakultät (fünf Prozent) und Vielfalt nach ethnischer Herkunft in der Fakultät (fünf Prozent).

Zum kompletten "Better World MBA-Ranking 2021" gelangen Sie hier.





